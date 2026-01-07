اعتراض دانشجویان قم به شیوه امتحانات؛بلاتکلیفی در آزمون دانشکده پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، دهها نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی قم در اعتراض به تصمیم جدید دانشگاه مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات، در محوطه دانشگاه تجمع کردند.
دانشجویان پیشتر از سوی مسئولان دانشگاه مطلع شده بودند که امتحانات بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، اما روز گذشته اطلاعیهای منتشر شد که امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد که این موضوع موجی از نارضایتی و اعتراض میان دانشجویان ایجاد کرد.
یکی از دانشجویان حاضر در تجمع به خبرنگار مهر گفت: ما از تغییر ناگهانی تصمیم دانشگاه متعجب و ناراضی بودیم، چرا که برنامهریزی ما بر اساس اعلام قبلی دانشگاه انجام شده بود و انتظار داشتیم این اجرایی شود.
در جریان تجمع، دانشجویان شعارهایی صنفی سر دادند و بر اهمیت مطالبات خود تأکید کردند اما با این حال، در طول تجمع، تعدادی افراد با انگیزههای غیرمرتبط و سیاسی تلاش کردند با سردادن شعارهای ساختارشکن، فضای تجمع را به سمت موضوعات سیاسی منحرف کنند که دانشجویان اصلی با واکنش سریع، این افراد را از جمع خود خارج کردند.
سعید یزدیان، مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد قم، با حضور در میان تجمعکنندگان و گفتوگو با آنان، اعلام کرد که دانشگاه تصمیم گرفته امتحانات بهصورت غیرحضوری برگزار شود که این امر با استقبال دانشجویان مواجه شد و جو اعتراضی به فضای مسالمتآمیز و خوشایند تبدیل شد.
تعدادی از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه قم نیز نسبت به تغییر نحوه امتحانات معترض بودند، یکی از دانشجویان این دانشکده نیز به خبرنگار مهر گفت: علیرغم وعده مسئولان مبنی بر امتحان مجازی اکنون اعلام کردند، که رشتههای غیرپزشکی مجازی است، که این عادلانه نیست.
با وجود ماهیت کاملاً صنفی و مسالمتآمیز تجمع، برخی صفحات رسانههای خارجی و شبکههای وابسته به جریانهای معاند تلاش کردند این اعتراض را سیاسی جلوه دهند.
انتشار ویدیوهایی با تأکید بر ناآرامی، موجب شد دانشجویان ضمن ابراز گلایه، این رفتار رسانههای معاند را نوعی سوءاستفاده از تجمع صنفی خود بدانند.
دانشجویان تأکید کردند که هدف اصلی آنان تنها پیگیری حقوق صنفی و تضمین اجرای تصمیم اولیه دانشگاه در برگزاری غیرحضوری امتحانات بوده و هیچ انگیزه سیاسی در این تجمع وجود نداشته است.
