نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی جدید از بعدازظهر پنج‌شنبه در سطح خراسان شمالی فعال می‌شود و فعالیت آن تا بعدازظهر جمعه ادامه دارد.

وی افزود: با فعالیت این سامانه در اغلب مناطق خراسان شمالی بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و مه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: شدت بارش‌ها برای پنج‌شنبه شب تا صبح جمعه برآورد می‌شود و در این مدت کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی، و در ارتفاعات احتمال کولاک برف وجود دارد.

داداشی گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها، اختلال در ترددهای درون‌شهری و جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر خراسان شمالی محتمل است و دمای هوا نیز به‌صورت نسبی کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های کوه‌نوردی و صعود به ارتفاعات خودداری شود، همچنین شهروندان در ساعت‌های بارندگی از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و ضمن رعایت فاصله طولی مناسب هنگام رانندگی، چراغ خودرو را در زمان بارش و مه روشن نگه دارند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی اضافه کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی و وسایل گرمایشی در سفرهای برون‌شهری ضروری است و شهروندان با مدیریت مصرف انرژی، الگوی مصرف را در منازل و محل کار رعایت کنند.