حریف ایران با حداکثر نفرات در جام جهانی/ بازی با روسیه قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی (G) جام جهانی ۲۰۲۶ است در فاصله کمتر از ۴۰ روز تا آغاز این مسابقات خود را آماده حضور در این تورنمنت مهم می کند.

سایت «elwatannews» مصر در این رابطه نوشت: حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر تصمیم جدیدی پیش از اعلام فهرست نهایی «فرعون‌ها» برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک اتخاذ کرده است. این تیم در گروه هفتم رقابت‌ها با نیوزیلند، بلژیک و ایران هم‌گروه است و مسابقات از ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود.

پس از تصمیم فیفا مبنی بر اینکه تیم‌ها می‌توانند بین ۲۳ تا ۲۶ بازیکن را در فهرست نهایی خود داشته باشند، حسام حسن به‌طور قطعی تصمیم گرفته است ۲۶ بازیکن را در لیست نهایی مصر برای جام جهانی قرار دهد و این فهرست در اول ژوئن به فیفا ارسال خواهد شد.

او در حال برنامه‌ریزی نهایی برای آماده‌سازی تیم ملی مصر است و به همین دلیل حداکثر سهمیه مجاز را در نظر گرفته تا در صورت بروز مصدومیت یا محرومیت مشکلی برای تیم ایجاد نشود. فیفا همچنین اجازه داده در فهرست اولیه، بین ۳۵ تا ۵۵ بازیکن (با حداقل ۴ دروازه‌بان) معرفی شوند که این فهرست باید تا ۱۱ مه ارسال شود.

همچنین گفته شده کاروان تیم ملی مصر در ۳۰ مه به آمریکا سفر خواهد کرد. این تیم پیش از جام جهانی یک بازی دوستانه مقابل روسیه در قاهره و سپس در تاریخ ۶ ژوئن یک دیدار دوستانه مقابل برزیل در آمریکا برگزار خواهد کرد.