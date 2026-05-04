خانه تکانی حریف ایران برای بازی با روسیه/ چند بازیکن مصر خط می خورند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است پیش از آغاز این مسابقات در دیداری تدارکاتی و در خانه رو در روی تیم ملی روسیه قرار می گیرد.

احمد شوبیر دروازه‌بان سابق تیم فوتبال الاهلی و تیم ملی مصر، از بازیکنانی که احتمال دارد در اردوی ماه می تیم ملی مصر غایب باشند برای دیدار دوستانه مقابل روسیه خبر داد.

سایت «mobtada» نوشت: شوبیر در برنامه رادیویی خود با اشاره به وضعیت محمد صبحی، دروازه‌بان تیم فوتبال الزمالک، گفت: او در دیدارهای اخیر این تیم حضور نداشته و حتی از فهرست مسابقات نیز خارج شده است. پس از اشتباه در رقابت‌های کنفدراسیون آفریقا، عملکردش افت کرده و دروازه‌بان دیگری جای او را گرفته است؛ بنابراین احتمال دارد او از اردوی آینده تیم ملی خط بخورد.

وی در ادامه افزود: کادر فنی تیم ملی عملکرد محمد اسماعیل، مدافع تیم فوتبال الزمالک را زیر نظر دارد؛ بازیکنی که قابلیت بازی در چند پست را دارد و از نظر سرمربی تیم ملی (حسام حسن) از این نوع بازیکنان استقبال می‌شود. همچنین یاسین مرعی، مدافع الاهلی نیز که در آستانه اردوی قبلی قرار داشت اما به دلیل مصدومیت از حضور بازماند، همچنان در لیست بررسی قرار دارد و در دو بازی آینده فرصت دارد شانس خود را برای حضور در تیم ملی افزایش دهد.

شوبیر همچنین درباره احمد عید مدافع راست الاهلی گفت: به دلیل عدم حضور مستمر در ترکیب این تیم، احتمال دارد او نیز از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شود و توصیه شده است برای ادامه فصل به تیم المصری بازگردد، چرا که محمد هانی مدافع اصلی این پست در الاهلی است.

در پایان تأکید شد فهرستی که حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر برای اردوی ماه می اعلام خواهد کرد، احتمالاً نزدیک‌ترین ترکیب به تیم نهایی در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

گفتنی است تیم ملی مصر در تاریخ ۲۸ می (۷ خرداد) در دیداری دوستانه در برابر روسیه در ورزشگاه شهر اداری جدید قاهره به میدان خواهد رفت. این بازی بخشی از برنامه آماده‌سازی این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل