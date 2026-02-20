خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: همزمان با روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، امید و بازگشت به معنویت نیاز دارد، پویش «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس با هدف جاری‌سازی مفاهیم قرآن کریم در متن زندگی روزمره مردم، رنگ و بوی تازه‌ای به فعالیت‌های فرهنگی و دینی بخشیده است.

این پویش که با محوریت انس بیشتر با آیات نورانی کلام وحی و تأمل در کاربردهای عملی آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی شکل گرفته، تلاش دارد قرآن را از قاب مراسم‌ها و محافل رسمی فراتر برده و به متن تصمیم‌ها، رفتارها و سبک زندگی مردم بیاورد.

استان فارس، دیار فرهنگ و ادب و خاستگاه چهره‌های بزرگ معنوی و ادبی، این‌بار نیز با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، صحنه اجرای برنامه‌هایی شده است که محور مشترک همه آن‌ها «زیستن با آیه‌ها»ست؛ نه صرفاً خواندن و شنیدن آن‌ها.

در قالب این پویش، آیات منتخب قرآن کریم با رویکردی کاربردی و متناسب با مسائل روز جامعه معرفی می‌شوند تا مخاطبان بتوانند پیوندی عمیق‌تر میان مفاهیم وحیانی و چالش‌های زندگی معاصر برقرار کنند.

برگزاری نشست‌های تبیینی، محافل تدبر در قرآن، تولید محتوای رسانه‌ای، فعالیت‌های هنری و مشارکت نوجوانان و جوانان در بازخوانی مفاهیم قرآنی، تنها بخشی از جلوه‌های این حرکت فرهنگی در فارس است؛ حرکتی که می‌کوشد از دل هر آیه، چراغی برای مسیر زندگی روشن کند و مفاهیم بلند الهی را به زبان امروز و در قالب تجربه‌های زیسته مردم بازآفرینی کند.

پویش «زندگی با آیه‌ها» در فارس، تلاشی است برای آن‌که قرآن نه صرفاً کتابی برای تلاوت، بلکه نقشه راهی برای زیستن باشد؛ حرکتی جمعی که می‌خواهد نشان دهد اگر آیه‌ها وارد زندگی شوند، بسیاری از دغدغه‌ها، آسیب‌ها و سردرگمی‌ها رنگ می‌بازند و جای خود را به امید، مسئولیت‌پذیری و همدلی می‌دهند.

قرآن راهکاری برای آرامش و هدفمندی

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه ماه رمضان در شرایط کنونی جامعه، آن را فرصتی بی‌نظیر برای راه‌اندازی یک نهضت مردمی حول قرآن و آموزه‌های آن دانست.

وی گفت: امسال جامعه ایران در میانه چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و همچنین جنگ شناختی و ترکیبی قرار دارد، و بهره‌گیری از ظرفیت قرآن می‌تواند راهکاری برای آرامش و هدفمندی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، با تأکید بر احترام به ساحت مقدس قرآن و مقابله با اهانت‌ها به مساجد و کتاب وحی، استان فارس را به عنوان قطب قرآنی کشور معرفی کرد و افزود: قرآن تنها کتابی برای تلاوت نیست؛ بلکه موجودی زنده و نسخه‌ای شفابخش برای زندگی ماست.

«زندگی با آیه‌ها» فراتر از یک فعالیت فرهنگی معمولی است

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: که نهضت «زندگی با آیه‌ها» فراتر از یک فعالیت فرهنگی معمولی است و هدف آن ایجاد سبک زندگی هدفمند در خانواده‌هاست. این حرکت مردمی و ملی، با محوریت مردم و با نقش‌آفرینی سفیران قرآنی، قصد دارد پیام‌های وحیانی را به سراسر جامعه برساند.

وی از برگزاری بیش از ۱۷۰ هزار محفل قرآنی توسط ۱۲۰ هزار سفیر در سراسر کشور خبر داد گفت: امسال با شتاب بیشتری این برنامه‌ها ادامه خواهد یافت. همچنین طرح ترکیب هنر و گرافیک با مفاهیم قرآنی به منظور انتقال پیام‌های قرآن به جامعه، به ویژه در فارس و شیراز، در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: امیدواریم همه دوستداران قرآن در این نهضت الهی مشارکت کنند تا قدرت قرآن باید در زندگی فردی و جمعی مردم جاری شود.

تلاش برای گفتمان‌سازی آموزه‌های قرآن در زندگی مردم

سید حمید موسوی، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح پویش زندگی با آیه ها در استان فارس گفت: از ۱۴ رمضان سال ۱۴۰۲، حرکت ملی «زندگی با آیه‌ها» فعالیت خود را آغاز کرده و دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست گفتمان‌سازی آموزه‌های متعالی قرآن در زبان و رفتار عمومی مردم و دوم عملیاتی کردن این آموزه‌ها در زندگی روزمره.

وی ادامه داد: در قالب این نهضت، هر ماه مبارک رمضان سی آیه یا فراز از قرآن کریم انتخاب می‌شود و برای هر آیه مجموعه‌ای از محتواهای متنوع شامل موشن‌کلیپ، پادکست و سخنرانی تولید می‌شود تا هم نهادها و ارگان‌ها و هم عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به دسترسی‌های متنوع این برنامه افزود: سایت «محصولات زندگی با آیه‌ها» امکان مشاهده و استفاده از همه محتواهای تولید شده را فراهم کرده و سایت «سفیران زندگی‌ها» برای فعالان فرهنگی و قرآنی طراحی شده است تا بتوانند فعالیت‌های روزانه خود را ثبت کنند، از مباحث آموزشی بهره‌مند شوند و از دستیار هوش مصنوعی موجود استفاده کنند.

دعوت از مردم برای مشارکت در این پویش

موسوی گفت: همچنین پلتفرم «زندگی با آیه‌ها» برای عموم مردم در دسترس است و کاربران می‌توانند با نصب آن از محتوای آموزشی، بازی‌ها و مسابقات قرآنی بهره‌مند شوند و علاقه‌مندان با ارسال عدد ۵ به شماره ۳۰۰۰۲۳۰ به راحتی لینک نصب این پلتفرم را دریافت کنند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس، ضمن دعوت از مردم به مشارکت فعال در این نهضت، تصریح کرد: با حضور در این حرکت قرآنی، می‌توان پاسخی مناسب به هتک حرمت‌های اخیر دشمنان قرآن داد و جلوه‌ای از انسجام و مقاومت قرآنی در استان و کشور ایجاد کرد.

موسوی تاکید کرد: حضور در این نهضت نه تنها زندگی فردی و خانوادگی را قرآنی می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ترویج فرهنگ قرآنی در سطح ملی و تقویت هویت دینی و اجتماعی مردم خواهد بود.