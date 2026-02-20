  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

مسئولان به صورت شبانه‌روزی برای خدمت به مردم شادگان تلاش کنند

اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان به صورت شبانه‌روزی برای خدمت به مردم شهرستان شادگان تلاش کنند تا کاستی‌هایی موجود مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری شامگاه جمعه در دیدار با مردم شهرستان شادگان ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و با آنها گفتگو کرد.

خنفری اظهار کرد: از مسئولانی که به این مردم خدمت می‌کنند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم چرا که حتی کوچک‌ترین خدمتی که انجام می‌دهند، مردم بزرگ‌ترین تقدیر را تقدیمشان می‌کنند.

وی افزود: از همه مردم شادگان که با صبر، حوصله و سعه‌صدر مشکلات را تحمل کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی یکی از نعمت‌هایی است که خداوند به مسئولان ارزانی داشته و باید قدر آن را بدانیم.

وی تصریح کرد: همه ما مسئولان در قبال مردم شهرستان شادگان وظیفه و رسالت خطیری بر عهده داریم و برای انجام این مهم باید تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته با جدیت در جهت رفاه و آسایش آنها کوشش کنیم.

خنفری در پایان با بیان اینکه همه ما در قبال مردم وطیفه سنگینی برعهده داریم، گفت: مسئولان برای خدمت به مردم تمام توان خود را به کار گیرند.

کد خبر 6754709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها