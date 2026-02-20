به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری شامگاه جمعه در دیدار با مردم شهرستان شادگان ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و با آنها گفتگو کرد.
خنفری اظهار کرد: از مسئولانی که به این مردم خدمت میکنند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم چرا که حتی کوچکترین خدمتی که انجام میدهند، مردم بزرگترین تقدیر را تقدیمشان میکنند.
وی افزود: از همه مردم شادگان که با صبر، حوصله و سعهصدر مشکلات را تحمل کردهاند، قدردانی میکنم.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی یکی از نعمتهایی است که خداوند به مسئولان ارزانی داشته و باید قدر آن را بدانیم.
وی تصریح کرد: همه ما مسئولان در قبال مردم شهرستان شادگان وظیفه و رسالت خطیری بر عهده داریم و برای انجام این مهم باید تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته با جدیت در جهت رفاه و آسایش آنها کوشش کنیم.
خنفری در پایان با بیان اینکه همه ما در قبال مردم وطیفه سنگینی برعهده داریم، گفت: مسئولان برای خدمت به مردم تمام توان خود را به کار گیرند.
