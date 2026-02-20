عصبانیت ترامپ از لغو تعرفه ها توسط دادگاه عالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه گزارش دادند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از صدور حکم دیوان عالی در مورد تعرفه‌های جهانی، در جریان نشست امروز خود با فرمانداران ایالت‌های آمریکا، این تصمیم را «شرم‌آور» خواند.

دادگاه عالی آمریکا امروز تعرفه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را لغو کرد و به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین ستون‌های برنامه اقتصادی ترامپ را به ‌طور جدی تضعیف ‌کرد.

طبق گزارش‌ها، این حکم با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف در این دادگاه صادر شده و دادگاه اعلام کرده رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای اعمال چنین تعرفه‌های گسترده‌ای را نداشته است. تعرفه‌ها با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» وضع شده بودند، اما دادگاه گفت چنین قانونی اجازه اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات را نمی‌دهد و نیاز به مجوز کنگره دارد.