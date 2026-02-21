دهن کجی ترامپ به دیوان عالی آمریکا؛ تعرفه ۱۰ درصدی رسما امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پس از مخالفت دیوان عالی آمریکا با اعمال تعرفه های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی جهانی جدیدی را امضا کرد که به‌صورت تقریبا فوری اجرایی خواهد شد.

وی تأیید کرد: هم کنون تعرفه‌های گمرکی جهانی را به میزان ۱۰ درصد برای تمامی کشورها امضا کردم.

ترامپ افزود: اعمال این تعرفه ها که آن را امضا کرده‌ام، به‌صورت تقریبا فوری اجرایی می شود.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دیوان عالی آمریکا در تصمیمی که پیش‌تر اعلام شد، با درخواست دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اساس یک سازوکار مشخص مخالفت کرده بود.

به دنبال این اقدام، ترامپ اعلام کرد: امروز علاوه بر تعرفه‌های گمرکی عادی که هم‌اکنون اعمال می‌شود، فرمان اعمال تعرفه گمرکی جهانی ۱۰ درصدی امضا خواهم کرد.

دیوان عالی آمریکا دیروز جمعه تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد.

طبق گزارش‌ها، این حکم با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف در این دادگاه صادر شده و دادگاه اعلام کرده رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای اعمال چنین تعرفه‌های گسترده‌ای را نداشته است.

تعرفه‌ها با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» وضع شده بودند، اما دادگاه گفت: چنین قانونی اجازه اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات را نمی‌دهد و نیاز به مجوز کنگره دارد.