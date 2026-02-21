انجام سه ماموریت موفق توسط بالگرد اورژانس هوایی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در تشریح این ۳ ماموریت گفت:در ماموریت اول: در ۲۶ ام بهمن ماه طی درخواست بیمارستان کیش مبنی بر نیاز به اعزام اورژانسی نوزاد یکروزه بدنبال ایکتر (زردی بالا) حین تولد ونیاز به دریافت خدمات تخصصی تر و بخش مراقبتهای ویژه NICU ، پس از هماهنگی واحد بحران دانشگاه علوم پزشکی و اخذ مجوزهای پرواز، نوزاد توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری و حسین امام بخش تحویل، با مانیتورینگ علائم حیاتی، به بیمارستان کودکان بندرعباس اعزام وتحویل داده شد.

وی افزود: در ماموریت دوم‌طی درخواست بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بشاگرد در تاریخ سی ام بهمن ماه جاری مبنی بر نیاز به دریافت خدمات تخصصی تر بیمار قلبی مرد ۵۶ساله ، با هماهنگی های انجام شده واحد بحران دانشگاه، اخذ مجوزهای پروازی، بیمار توسط مسعود عامری و وحید پوراحمد کارشناسان پرواز تحویل، با پایش علائم حیاتی حین مسیر، به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام وتحویل داده شد.

خوانچه مهر بیان کرد: در ماموریت سوم یکم اسفندماه جاری بنا به درخواست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مبنی بر انتقال کودک ۶ ساله که حین دوچرخه سواری و واژگونی دچار ضربه به شکم و پارگی پانکراس شده بود، پس از پیگیری توسط واحد بحران دانشگاه و پذیرش بیمارستان مقصد توسط واحد پایش مراقبتهای درمانی ، اخذ مجوزهای پروازی، بیمار توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری و حسین امام بخش تحویل ضمن مانیتورینگ علائم حیاتی، جهت دریافت خدمات تخصصی تر، پس از فرود در پد بالگرد لار تحویل بالگرد شیراز و به بیمارستان نمازی اعزام شد.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان در پایان گفت: بالگرد اورژانس هوایی هرمزگان با ایفای نقشی محوری در نجات جان انسان‌ها، همچون پل ارتباطی بین بیماران و مراکز درمانی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و دور افتاده، به عنوان یک عنصر حیاتی در نظام سلامت استان شناخته می‌شود.