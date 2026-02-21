  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

انجام سه ماموریت موفق توسط بالگرد اورژانس هوایی بندرعباس

بندرعباس- سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان از امدادرسانی بالگرد اورژانس بندرعباس در سه ماموریت طی هفته آخر بهمن ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در تشریح این ۳ ماموریت گفت:در ماموریت اول: در ۲۶ ام بهمن ماه طی درخواست بیمارستان کیش مبنی بر نیاز به اعزام اورژانسی نوزاد یکروزه بدنبال ایکتر (زردی بالا) حین تولد ونیاز به دریافت خدمات تخصصی تر و بخش مراقبتهای ویژه NICU ، پس از هماهنگی واحد بحران دانشگاه علوم پزشکی و اخذ مجوزهای پرواز، نوزاد توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری و حسین امام بخش تحویل، با مانیتورینگ علائم حیاتی، به بیمارستان کودکان بندرعباس اعزام وتحویل داده شد.

وی افزود: در ماموریت دوم‌طی درخواست بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بشاگرد در تاریخ سی ام بهمن ماه جاری مبنی بر نیاز به دریافت خدمات تخصصی تر بیمار قلبی مرد ۵۶ساله ، با هماهنگی های انجام شده واحد بحران دانشگاه، اخذ مجوزهای پروازی، بیمار توسط مسعود عامری و وحید پوراحمد کارشناسان پرواز تحویل، با پایش علائم حیاتی حین مسیر، به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام وتحویل داده شد.

خوانچه مهر بیان کرد: در ماموریت سوم یکم اسفندماه جاری بنا به درخواست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب مبنی بر انتقال کودک ۶ ساله که حین دوچرخه سواری و واژگونی دچار ضربه به شکم و پارگی پانکراس شده بود، پس از پیگیری توسط واحد بحران دانشگاه و پذیرش بیمارستان مقصد توسط واحد پایش مراقبتهای درمانی ، اخذ مجوزهای پروازی، بیمار توسط کادر درمانی پرواز مسعود عامری و حسین امام بخش تحویل ضمن مانیتورینگ علائم حیاتی، جهت دریافت خدمات تخصصی تر، پس از فرود در پد بالگرد لار تحویل بالگرد شیراز و به بیمارستان نمازی اعزام شد.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان در پایان گفت: بالگرد اورژانس هوایی هرمزگان با ایفای نقشی محوری در نجات جان انسان‌ها، همچون پل ارتباطی بین بیماران و مراکز درمانی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و دور افتاده، به عنوان یک عنصر حیاتی در نظام سلامت استان شناخته می‌شود.

کد خبر 6755533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها