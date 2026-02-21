بعثت کرمانشاه پتانسیل لیگ برتری شدن را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه پس از پیروزی پرگل تیم فوتبال بعثت کرمانشاه مقابل نیروی زمینی تهران، یونان پوران مربی این تیم در نشست خبری با اشاره به عملکرد بازیکنان اظهار کرد: این تیم از نظر فنی و پتانسیل فردی و تیمی، ظرفیت بسیار بالاتری نسبت به جایگاه فعلی خود دارد و آنچه در مدت کوتاه حضور ما دنبال شد، تقویت عامل روحی، روانی و افزایش خودباوری در بین بازیکنان بود.

وی با بیان اینکه بعثت می‌تواند پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، افزود: در بازی‌های گذشته موقعیت‌های متعددی ایجاد شده بود اما به دلیل کم‌تجربگی و دست‌کم گرفتن شرایط، از بسیاری از آن‌ها استفاده نمی‌شد. خوشبختانه امروز بازیکنان با اعتمادبه‌نفس بالاتری بازی کردند و نتیجه آن یک نمایش هجومی و قابل قبول بود.

فوتبال هجومی بهترین ابزار دفاعی است

مربی بعثت کرمانشاه با اشاره به روند بازی گفت: با وجود اینکه تیم در نیمه اول با نتیجه دو بر صفر پیش افتاد، انتظار می‌رفت در نیمه دوم رویکرد دفاعی در پیش بگیریم اما اعتقاد ما این است که بهترین شکل دفاع، حمله است. هرچه مالکیت توپ بیشتری داشته باشیم، موقعیت‌های کمتری به حریف می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم جریان بازی از دست خارج شود.

پوران ادامه داد: فوتبال نود دقیقه است و حتی دقایق پایانی هم می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. اگر بازی را رها می‌کردیم، شرایط می‌توانست تغییر کند. در پنج دقیقه پایانی فشار تیم نیروی زمینی افزایش یافت و باید این موضوع بررسی شود که آیا تعویض‌ها یا خستگی بازیکنان تأثیرگذار بوده است تا در بازی‌های آینده برطرف شود.

حمایت هواداران رمز موفقیت بعثت

وی با دعوت از هواداران کرمانشاهی برای حمایت از تیم در دیدارهای آینده تصریح کرد: انتظار داریم در بازی بعدی مقابل نساجی، هواداران پرشور کرمانشاهی با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند. بعثت متعلق به مردم این استان است و حمایت تماشاگران نقش مهمی در موفقیت تیم دارد.

مربی بعثت کرمانشاه در پایان با تأکید بر جایگاه فوتبال در استان کرمانشاه گفت: این استان پتانسیل لیگ برتری دارد و بعثت می‌تواند منشأ خدمت به فوتبال کرمانشاه باشد؛ به‌ویژه برای بازیکنان جوانی که با دیدن موفقیت تیم، انگیزه پیدا می‌کنند. تمام تلاش ما این است که در بازی‌های خانگی و خارج از خانه، برای کسب سه امتیاز بجنگیم و نتایجی در شأن مردم کرمانشاه رقم بزنیم.

گفتنی ست در چارچوب رقابت‌های هفته بیست‌وسوم لیگ آزادگان، تیم بعثت کرمانشاه عصر شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان نیروی زمینی تهران بود و موفق شد با یک بازی برتر و حساب‌شده، به پیروزی ۴ بر ۱ دست پیدا کند.