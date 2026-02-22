سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که مسئولان باشگاه استقلال تصمیم به قطع همکاری با ریکاردو ساپینتو گرفتند، اعضای کمیته فنی در نشستی به همراه اعضای هیئت مدیره این باشگاه گزینه های مد نظر برای سرمربیگری آبی پوشان را بررسی کردند.

براساس تصمیم باشگاه استقلال وریا غفوری در دیدار روز یکشنبه برابر مس هدایت آبی پوشان را برعهده خواهد گرفت اما این احتمال هم وجود دارد که در صورت صدور کارت سرمربی جدید، غفوری همین یک دیدار هم سرمربی نباشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی استقلال قطعی شده و مدافع سابق آبی پوشان تا پایان فصل هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت.

بختیاری زاده که سابقه حضور در جام جهانی ۲۰۰۶ با تیم ملی ایران و گلزنی در دیدار برابر آنگولا را در کارنامه دارد، فصل گذشته هم در دو مقطع به عنوان سرمربی استقلال فعالیت کرد و این سومین بار است که در دو سال اخیر مسئولیت فنی تیم را برعهده می گیرد.

سرمربی جدید آبی پوشان صبح امروز یکشنبه به همراه علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه راهی رفسنجان شد تا در صورت صدور کارت مربیگری اش در همین دیدار روی نیمکت بنشیند.

باشگاه استقلال صبح روز یکشنبه با انتشار متنی خبر انتخاب سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی آبی پوشان را رسمی کرد. در این متن آمده است:

«پیرو اطلاعیه اخیر در خصوص پایان همکاری با آقای ریکاردو ساپینتو، سرمربی پیشین تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران، به آگاهی هواداران گرانقدر می‌رساند کمیته مشورتی فنی باشگاه تشکیل جلسه داد.

در این نشست، سوابق حرفه‌ای، عملکرد فنی و برنامه‌های پیشنهادی کلیه گزینه‌های بالقوه و در دسترس برای هدایت تیم فوتبال استقلال، از ابعاد مختلف فنی، مدیریتی و راهبردی به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

جمع‌بندی نهایی این فرآیند، مبتنی بر نیازهای فعلی تیم، شرایط رقابتی پیش‌رو و مصالح بلندمدت باشگاه انجام پذیرفت و نظرات پیشنهادی به هیئت مدیره ارائه گردید.

هیئت مدیره باشگاه همواره بر این باور بوده است که بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی وفادار و برخاسته از خانواده بزرگ استقلال، راهبردی پایدار و هویت‌محور برای آینده باشگاه محسوب می‌شود. در همین راستا و با در نظر گرفتن مجموع شرایط موجود، با در نظر گرفتن نظرات کمیته فنی، تصمیم هیئت‌مدیره باشگاه بر انتصاب آقای سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال قرار گرفت.

ایشان در کنار خود علاوه بر استفاده از ظرفیت مربیان، دستیاران و سایر عوامل فنی و اجرایی، از حضور یک دستیار باسابقه خارجی بهره خواهد برد.

مدیریت باشگاه استقلال همان‌گونه که همواره بر آن تأکید داشته است، تمامی ظرفیت‌های مادی، معنوی و اجرایی خود را در جهت پشتیبانی کامل از تیم فوتبال و کادر فنی جدید به کار خواهد بست تا با همدلی هواداران عزیز، زمینه‌ساز کسب نتایج شایسته، مقتدرانه و درخور نام پرافتخار استقلال در رقابت‌های پیش‌رو باشد.»