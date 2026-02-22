به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در محفل انس با قرآن در در شبستان حرم حضرت یحیی بن موسی(ع) سمنان در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های ترویجی قرآن بیان کرد: برنامه های قرآنی مانند زندگی با آیه ها نیازمند تبیین برای نسل جوان است.

وی با اشاره به برنامه «زندگی با آیه‌ها» و تولید نرم‌افزار و سامانه‌های مرتبط با آن، این اقدام را گامی ارزشمند در راستای جذب نوجوانان و جوانان به مفاهیم قرآنی دانست و گفت: دامنه این طرح باید با حمایت‌های بیشتر دستگاه‌های مسئول گسترش یابد.

امام جمعه سمنان همچنین بیان کرد: هرچه تقابل با قرآن بیشتر شود، مسئولیت ما در تبلیغ و تبیین معارف آن سنگین‌تر خواهد بود لذا در شرایطی که آرایش دشمن تهاجمی است، فعالیت‌های قرآنی نیز باید با رویکردی فعال و اثرگذار دنبال شود.

مطیعی با تجلیل از قاریان برجسته استان سمنان بیان کرد: این سرمایه‌های قرآنی مایه افتخار استان‌ هستند و باید با حمایت، آموزش و تربیت نسل جدید، شاهد توسعه فرهنگ قرآنی در استان سمنان باشیم.

وی هتک حرمت و خشم بی‌حد و اندازه از قرآن را ناشی از ضربات شدید نور این کتاب الهی بر تفکر شیطانی دشمن دانست و گفت: برای ما ایرانیان که در تاریخ کشورمان سالیان طولانی بود که به قرآن اهانت نشده بود اینکه در فتنه اخیر اهانت‌های بسیاری به این کتاب مقدس صورت گرفت، امری بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است.

گفتنی است در این محفل که جمعی از اساتید قرآن، علما و روحانیون، مسئولان استانی و فعالان قرآنی نیز حضور داشتند، تعدادی از قاریان برجسته استان به تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید پرداختند.