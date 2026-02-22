۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

زهرا قنبری در نشست خبری:

تمام توانمان را می گذاریم اما انتظار زیادی از فوتبال زنان نداشته باشید

بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان گفت: ما تمام توانمان را برای موفقیت تیم خواهیم گذاشت اما نباید از ما انتظارات زیادی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان در نشست خبری که امروز برگزار شد، در مورد شانس صعود این تیم به مرحله بعدی جام ملت های آسیا اظهار داشت: نمی توانیم از این تیم انتظار صعود داشته باشیم ولی شک نکنید تمام توان را خواهیم گذاشت تا بتوانیم بهترین نمایش را داشته باشیم.

این ملی پوش تاکید کرد: انتظارات نباید از ما زیاد باشد. کار سختی است امیدواریم با صعودمان دل مردم را شاد کنیم.

قنبری در مورد فضای تیم پیش از این رقابت‌ها بیان کرد: جو خیلی خوب است. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و سعی می‌کنیم نتایج خوبی بگیریم. جو مسابقات همیشه در کشور استرالیا متفاوت است اما با انگیزه اعزام می‌شویم تا نتیجه خوبی را کسب کنیم.

فریبا جلیل خانی

