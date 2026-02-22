۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

احضار سفیر پاکستان در کابل از سوی وزارت خارجه افغانستان

احضار سفیر پاکستان در کابل از سوی وزارت خارجه افغانستان

وزارت خارجه افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر پاکستان در کابل احضار شده و مراتب اعتراض شدید به سبب حملات هوایی پاکستان به مناطقی از این کشور به او اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، ،وزارت خارجه افغانستان از احضار سفیر پاکستان در کابل و تحویل یادداشت اعتراض آمیز به او به خاطر حملات پاکستان به افغانستان خبر داد.

وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد: در واکنش به حمله‌های شب گذشته ارتش پاکستان بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، را احضار و یک یادداشت اعتراضی به او سپرده است.

در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است: حملات پاکستان به ننگرها و پکتیکا دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است. ما نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران مناطق غیرنظامی از سوی ارتش پاکستان را محکوم می کنیم.

وزارت خارجه افغانستان بیان کرد: ما حملات پاکستان را نقض صریح تمامیت ارضی افغانستان محسوب می کنیم و پاکستان را مسئول تبعات حملات اخیر قلمداد می کنیم.

کد خبر 6756684

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها