احضار سفیر پاکستان در کابل از سوی وزارت خارجه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، ،وزارت خارجه افغانستان از احضار سفیر پاکستان در کابل و تحویل یادداشت اعتراض آمیز به او به خاطر حملات پاکستان به افغانستان خبر داد.
وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد: در واکنش به حملههای شب گذشته ارتش پاکستان بر ولایتهای ننگرهار و پکتیکا، عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، را احضار و یک یادداشت اعتراضی به او سپرده است.
در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است: حملات پاکستان به ننگرها و پکتیکا دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است. ما نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران مناطق غیرنظامی از سوی ارتش پاکستان را محکوم می کنیم.
وزارت خارجه افغانستان بیان کرد: ما حملات پاکستان را نقض صریح تمامیت ارضی افغانستان محسوب می کنیم و پاکستان را مسئول تبعات حملات اخیر قلمداد می کنیم.
