شمشیربازان نوجوان ایران از کسب مدال تیمی هم بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شمشیربازی نوجوانان آسیا، دیدارهای بخش تیمی اسلحه سابر برگزار شد و تیم ایران با ترکیب حسام مرادی، محمدطاها عباس زاده و کامیار شهسواری به میدان رفت.

این تیم در نخستین دیدار خود که در جدول ۱۶ تیمی برگزار شد برابر ژاپن با نتیجه ۴۵ به ۴۲ شکست خورد و از صعود بازماند.

رقابت های تیمی اسلحه سابر در مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور ۱۶ تیم برگزار شد. تیم ایران در میان این تیم ها صاحب رده دهم شد.

پیش از این شمشیربازان نوجوان ایران در بخش انفرادی رقابت های قهرمانی آسیا دیدارهای خود را برگزار کرده بودند و از کسب مدال بازمانده بودند.