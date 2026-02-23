افت ۵۰ درصدی فروش زولبیا و بامیه به دلیل افزایش قیمت

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به جراحی اقتصادی که از سوی دولت انجام شد و به دنبال آن افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه صنف قنادی را شاهد بودیم، متأسفانه امسال با کاهش چشمگیر در میزان تولید و فروش مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: بر اساس آمار و بررسی‌هایی که در دو سه روز گذشته انجام داده‌ایم، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش در میزان تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می‌شود.

به گفته او، این افت به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و نوسان در بازار مواد اولیه رخ داده است.

گفتنی است، برای سال جاری قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک، ۴۹۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۴۴۵ هزارتومان تعیین شد.