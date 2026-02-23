مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه شب گذشته این شورا درباره جزئیات مصوبات جدید به خبرنگار مهر گفت: در جلسه شب گذشته شورای صنفی نمایش ۲ طرح مصوب شد که براساس آن قرار است از میان ۸ سرگروه اکران یکی از سرگروه‌ها را کم کنیم. در واقع ۲ سرگروه چارسو و فرهنگ به دلیل فروش کم حذف می شوند و قرار است یک سرگروه جدید از بخش خصوصی به جمع بقیه اضافه شود. منتظر پیشنهاد انجمن سینماداران هستیم و بعد از آن نام سرگروه جدید را اعلام خواهیم کرد.

۲ روز در هفته بلیت سینما نیم‌بها می‌شود

وی ادامه داد: همچنین قیمت بلیت شناور سینماها را هم از اکران عید اعمال خواهیم کرد. به این ترتیب که از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۵ بعدازظهر بلیت سینماها نیم بها خواهد بود و از سانس ۵ به بعد به صورت تمام بها عرضه خواهد شد. همچنین روزهای آخر هفته و تعطیلات رسمی نیز بلیت ها به صورت تمام بها به فروش می رسد. این طرح در راستای اجرای عدالت اجتماعی برنامه ریزی شده تا همه مردم بتوانند از دیدن فیلم های روی پرده لذت ببرند. اتفاق مثبت دیگری هم که قرار است در سال جدید شاهدش باشیم این است که در طول هفته ۲ روز بلیت سینماها نیم بها خواهد بود و علاوه بر روز سه‌شنبه، روزهای یکشنبه هم بلیت سینماها نیم‌بها به مخاطبان ارائه می شود. به این ترتیب که به جز ۲ روز در هفته که امکان خرید به صورت نیم بها وجود دارد، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تا ساعت ۵ نیز خانواده‌ها، دانشجویان، دانش آموزان، افراد مسن و بسیاری دیگر از مردم می توانند به صورت نیم بها و حتی ارزان‌تر از قیمت بلیت تمام بهای سال گذشته به دیدن آثار سینمای ایران بنشینند.

اجرایی شدن طرح سینما کارت

دبیر شورای صنفی نمایش درباره عملی شدن طرح سینماکارت توضیح داد: همچنین قرار است طرح سینما کارت را برای افراد مختلف اعم از بازنشستگان، دانشجویان، دانش آموزان، خبرنگاران، فرهنگیان و ... در نظر بگیریم که از سال آینده بتوانند از سهمیه شان برای خرید بلیت استفاده کنند. در حال درست کردن زیرساخت های این طرح هستیم چون نیازمند هماهنگی با نهادها مختلف است. یکی دیگر از طرح هایی که از اکران عید اجرایی می شود تقسیم درآمد سینما از مبدا اجرایی است. بر این اساس که هر فیلمی که اکران می شود از همان مبدا و از طریق سمفا و درگاه های فروش بلیت سهم پخش کننده و سینمادار پرداخت می شود. زیرساخت این اتفاق توسط سینماشهر درست شده و شورای نظارت و ارزشیابی و آقای فریدزاده کمک کردند تا این اتفاق که هزینه زیادی هم داشت و شورای صنفی نمایش از ابتدای سال به دنبال عملی کردن آن بود، بیفتد. قرارداد تیپ پخش کننده ها و سینمادارها باید تغییر کند که به محض اینکه این قرارداد در اختیار ما قرار داده شود این طرح را اعمال خواهیم کرد.

اولویت اکران نوروزی با «اسکورت» و «زنده شور» است

کرم‌پور درباره اکران نوروزی سینماها نیز بیان کرد: تاکنون ۱۰ فیلم برای اکران نوروزی اعلام آمادگی کردند که در جلسه هفته آینده عناوین فیلم های نوروزی مشخص و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. امسال۷ فیلم در اکران نوروزی سینماها خواهیم داشت که شامل آثار متنوعی خواهند بود از فیلم های اجتماعی تا کودک و نوجوان و کمدی. به دلیل شرایط ویژه ای که در کشور داشتیم برای فیلم های نوروزی یک طرح تشویقی در نظر گرفتیم به این ترتیب که شرایطی برای افزایش طول زمان اکران فیلم هایی که برای اکران نوروزی تائید شوند در نظر گرفته شده است.

وی در پایان درباره امکان اکران ۲ فیلمی که سیمرغ مردمی را دریافت کردند، گفت: ۲ فیلم «زنده شور» و «اسکورت» که سیمرغ بهترین فیلم مردمی را کسب کرده اند در اولویت ما برای اکران نوروز هستند و بستگی به تقاضای خود صاحبان آثار و کسب پروانه نمایش فیلم ها دارد. امسال ۲ اکران نوروزی و اکران عید فطر با یکدیگر همزمان شده اند که فرصت مناسبی برای دیده شدن فیلم ها است.