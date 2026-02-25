به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی شامگاه سه شنبه در همایش بزرگداشت روز مهندسی در قم، با بیان اینکه علم در سنت ایرانی ـ اسلامی مفهومی جدا از باورهای اعتقادی نیست گفت: مهندسی در این سرزمین همواره در بستری از فرهنگ و ایمان شکل گرفته و نمی‌توان آن را دانشی منفک از هویت دینی و تاریخی جامعه دانست.



وی افزود: در الگوی معماری سنتی ایران، بسیاری از مؤلفه‌های کالبدی حامل پیام‌های معرفتی و فرهنگی بوده‌اند و به عنوان نمونه در خانه‌های تاریخی که بخش قابل توجهی از بافت شهری را تشکیل می‌داد، حیاط مرکزی نقشی محوری داشت و در مرکز آن حوض آب قرار می‌گرفت که این چینش صرفاً یک انتخاب فنی نبود، بلکه حامل معنا بود.



رئیسی تصریح کرد: توجه به عنصر آب در اقلیم گرم و خشک ایران، علاوه بر کارکرد اقلیمی، ناظر به جایگاه این نعمت الهی در معارف قرآنی بود و این رویکرد نشان می‌دهد معماری ایرانی در پیوند با جهان‌بینی اسلامی شکل گرفته است.



وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های مهندسی معماری ایرانی، انطباق آن با شرایط اقلیمی و رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت بود، به‌گونه‌ای که طراحی فضاها به نحوی انجام می‌شد که تعادل مزاجی ساکنان حفظ شود و نیاز به درمان به حداقل برسد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خانه‌های سنتی، جابه‌جایی فصلی در دو بُعد افقی و عمودی پیش‌بینی شده بود، به این معنا که بخش‌های مختلف خانه متناسب با تغییرات دمایی سال مورد استفاده قرار می‌گرفت و حتی فضاهای زیرزمینی در شرایط خاص به عنوان پناهگاه حرارتی عمل می‌کردند.



وی گفت: این تدابیر نشان می‌دهد مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی، تلفیقی از دانش فنی، شناخت اقلیم و مبانی فرهنگی بوده و شایسته نیست این میراث فکری به حاشیه رانده شود یا مورد غفلت قرار گیرد.



رئیسی با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن برخی از این آموزه‌ها افزود: در رشته‌های مختلف مهندسی، ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که می‌تواند با بازخوانی مبانی بومی و اعتقادی تقویت شود و این امر نیازمند توجه جدی نخبگان دانشگاهی و حرفه‌ای است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط روز کشور و فضای برخی دانشگاه‌ها گفت: در مقطع کنونی ضرورت دارد اقشار مرجع و مورد اعتماد جامعه، نقش فعال‌تری در گفت‌وگو با نسل نوجوان و جوان ایفا کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مهندسان به عنوان یکی از اقشار معتبر و اثرگذار، می‌توانند با حضور در مدارس و دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ، به تبیین دستاوردهای کشور در حوزه‌های عمرانی، علمی و زیرساختی بپردازند.



وی تصریح کرد: بیان مستند پیشرفت‌ها در حوزه‌هایی همچون توسعه راه‌های روستایی، گسترش آموزش عالی، افزایش تعداد متخصصان و ارتقای شاخص‌های فنی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مسیر طی‌شده در اختیار نسل جوان قرار دهد.



رئیسی ادامه داد: این گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره و صمیمی، در شرایطی که برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند ذهن جوانان را به سمت روایت‌های نادرست سوق دهند، از اهمیت مضاعف برخوردار است و می‌تواند از بروز سوءبرداشت‌ها جلوگیری کند.



وی گفت: سازماندهی ظرفیت مهندسان متعهد برای حضور منظم در مراکز آموزشی و تبیین واقعیت‌های کشور، اقدامی مؤثر در تقویت امید و افزایش آگاهی خواهد بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه مهندسی و خانواده‌های معظم شهدا افزود: امید است با نیت خالص و همت جمعی، بتوان گامی مؤثر در مسیر روشنگری و خدمت به نسل آینده برداشت.