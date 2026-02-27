به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر جمعه در جریان بازدید میدانی از تعدادی نانوایی در نقاط پرتراکم شهر رشت، از صدور دستور آغاز پخت نان یک تا یک‌ونیم ساعت زودتر از روال عادی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

فرماندار رشت که به همراه اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان در این بازدید حضور داشت، با اشاره به افزایش ازدحام مقابل نانوایی‌ها در ساعات منتهی به افطار اظهار کرد: نان کالای اساسی و مرتبط با معیشت مردم است و بخشی از تراکم ایجادشده در ساعات پایانی روز، به فرهنگ مردم گیلان در استفاده از نان داغ به‌ویژه در وعده افطار بازمی‌گردد، اما بخشی دیگر ناشی از نحوه برنامه‌ریزی است که باید مدیریت شود.

وی افزود: در همین راستا به کارگروه آرد و نان دستور داده شد مصوبه‌ای را ابلاغ کند تا نانوایی‌ها در ماه رمضان یک تا یک‌ونیم ساعت زودتر از شرایط عادی فعالیت خود را آغاز کنند تا از حجم ازدحام کاسته شده و شهروندان با سهولت بیشتری نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

میرغضنفری با اشاره به گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای درباره تعطیلی برخی نانوایی‌ها در روزهای جمعه تصریح کرد: طبق قانون، واحدهای نانوایی مجاز به داشتن دو روز تعطیلی در ماه هستند که یکی از این روزها می‌تواند جمعه باشد، اما تعطیلی خودسرانه و خارج از ضوابط قابل قبول نیست و از طریق سامانه‌های نظارتی، گزارش‌های مردمی و بازدیدهای میدانی رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه بخش مهمی از بازدارندگی در گرو برخورد قانونی است، ادامه داد: در عین حال، انصاف و وجدان کاری نانوایان نیز نقش مهمی در خدمت‌رسانی مطلوب دارد که خوشبختانه اغلب نانوایان شهرستان در این زمینه همراهی خوبی دارند.

وی با اشاره به برخی تخلفات مشاهده‌شده در بازدیدها گفت: در تعدادی از واحدها کم‌فروشی از جمله پایین بودن وزن چانه نان نسبت به میزان تعیین‌شده و نیز نواقص بهداشتی مشاهده شد که با حضور نمایندگان بهداشت و تعزیرات، ضمن ارائه تذکرات لازم، در مواردی تشکیل پرونده انجام گرفت.

میرغضنفری با تأکید بر اینکه دولت بابت نان یارانه پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال از وظایف حاکمیت است و تا زمانی که این حمایت‌ها تداوم دارد، نظارت دقیق بر فرآیند تولید و عرضه نان با حساسیت دنبال می‌شود.

وی همچنین به افزایش تعداد نانوایی‌های آزادپز در سطح شهر اشاره کرد و افزود: درخواست‌های متعددی برای صدور مجوز این واحدها در کارگروه مربوطه در دست بررسی است، اما آزادپز بودن به معنای نبود نظارت نیست و این واحدها نیز از نظر بهداشتی، نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط قیمتی تحت نظارت قرار دارند.

فرماندار رشت در پایان با تأکید بر تداوم حضور میدانی مدیران بر اساس مطالبات مردمی، گفت: مشاهدات میدانی مبنای تصمیم‌سازی قرار می‌گیرد و در صورت وجود ضعف، بازنگری در سیاست‌ها انجام خواهد شد تا رضایتمندی مردم حاصل شود.