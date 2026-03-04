به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بانوان زینبی ظهر چهارشنبه با حضور جمع زیادی از بانوان شهر زاهدان با در مقابل مسجد جامع این شهر برگزار شد.

این بانوان ضمن عزاداری برای رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای، شعار های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق سر دادند و خواستار انتقام سخت نیروهای مسلح ایران از جنایت کاران و عوامل شهدای اخیر کشور و همچنین خونخواهی از مقام معظم رهبری شدند.

بانوان سیستان و بلوچستان همواره نقش فعال، موثر و کلیدی در حوادث و اتفاقات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان دارند.