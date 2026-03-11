  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

جباری: انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای مصداق «صالح بعد صالح» است

بندرعباس-نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری در پیامی با تبریک این انتخاب به ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان، اظهار کرد: انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای که مصداق عینی «صالح بعد صالح» است، جلوه‌ای از تدبیر، دوراندیشی و بلوغ سیاسی نظام اسلامی و اراده خبرگان ملت در استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخی جمهوری اسلامی ایران افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره از گردنه‌های سخت تاریخی عبور کرده و سربلندی و عزت را برای امت اسلامی به ارمغان آورده است و امروز نیز در فصل تازه‌ای از حیات این نظام، بار دیگر وحدت و انسجام ملی به نمایش گذاشته شده است.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس همچنین تاکید کرد: این انتخاب نمادی از اراده امت اسلامی در تقویت وحدت ملی است؛ وحدتی که همچون سدی مستحکم، ملت بزرگ ایران اعم از شیعه و سنی را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان این سرزمین مقاوم ساخته است.

جباری در پایان با آرزوی توفیق و سلامتی برای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تصریح کرد: از درگاه خداوند متعال برای ایشان عمری با برکت و سرشار از توفیقات روزافزون و برای ملت ایران عزت، اقتدار و سربلندی مسئلت داریم.

کد خبر 6771697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها