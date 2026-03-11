به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری در پیامی با تبریک این انتخاب به ملت ایران و آزادیخواهان جهان، اظهار کرد: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای که مصداق عینی «صالح بعد صالح» است، جلوهای از تدبیر، دوراندیشی و بلوغ سیاسی نظام اسلامی و اراده خبرگان ملت در استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به فراز و نشیبهای تاریخی جمهوری اسلامی ایران افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره از گردنههای سخت تاریخی عبور کرده و سربلندی و عزت را برای امت اسلامی به ارمغان آورده است و امروز نیز در فصل تازهای از حیات این نظام، بار دیگر وحدت و انسجام ملی به نمایش گذاشته شده است.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس همچنین تاکید کرد: این انتخاب نمادی از اراده امت اسلامی در تقویت وحدت ملی است؛ وحدتی که همچون سدی مستحکم، ملت بزرگ ایران اعم از شیعه و سنی را در برابر توطئهها و دسیسههای دشمنان این سرزمین مقاوم ساخته است.
جباری در پایان با آرزوی توفیق و سلامتی برای آیتالله سید مجتبی خامنهای تصریح کرد: از درگاه خداوند متعال برای ایشان عمری با برکت و سرشار از توفیقات روزافزون و برای ملت ایران عزت، اقتدار و سربلندی مسئلت داریم.
نظر شما