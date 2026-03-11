۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

تکذیب شایعه تخلیه منازل اطراف مساجد در اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب شایعات درباره تخلیه منازل اطراف مساجد، مدارس و مراکز درمانی به دلیل احتمال بمباران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب با رد شایعات منتشر شده درباره احتمال بمباران و لزوم تخلیه منازل اطراف مساجد، مدارس و مراکز درمانی اعلام کرد که این اخبار صحت نداشته و شهروندان نباید به چنین شایعاتی توجه کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار کذب کرده‌اند، افزود: این شایعات با هدف ایجاد نگرانی و برهم زدن آرامش عمومی منتشر می‌شود و هیچ‌گونه دستور یا اطلاعیه‌ای مبنی بر تخلیه منازل در این مناطق صادر نشده است.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب ادامه داد: انتشار چنین اخبار نادرستی می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و سارقان را فراهم کند، زیرا ایجاد فضای نگرانی ممکن است باعث خالی شدن منازل و فراهم شدن فرصت برای ارتکاب سرقت شود.

وی از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و بدون ضرورت منازل و اموال خود را ترک نکنند و هرگونه خبر مربوط به مسائل امنیتی را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب در پایان تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا حضور افراد ناشناس در محله‌ها، شهروندان موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

