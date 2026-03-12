به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به اختلال در تردد نفتکش ها از تنگه هرمز به‌خاطر جنگ بین ایران با آمریکا و اسرائیل، عرضه نفت از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار جهانی به شدت کاهش یافته، به گزارش فایننشیال تایمز وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده که کاخ سفید تصمیم گرفته ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر نفت راهبردی این کشور را با هدف کاهش تبعات جنگ بر بازار نفت، برداشت کند.

ارزیابی ها حاکی از آن است که دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آزاد سازی این میزان نفت از ذخایر آمریکا حدود ۱۲۰‌ روز طول خواهد کشید چرا که نرخ برداشت از این ذخایر محدود است؛ بنا بر این آزاد سازی این ذخایر و آزاد شدن روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت نمی‌تواند کمک چندانی به فروکش‌کردن بحران کنونی افزایش قیمت نفت در بازار جهانی در پی داشته باشد.

نکته دیگری هم که باید به آن توجه کرد این است که رویترز گزارش داده که نیروی دریایی آمریکا طی روزهای کذشته به طور مکرر به درخواست های متعدد نفتکش ها و کشتی ها تجاری برای کمک برای عبور از تنگه هرمز پاسخ منفی داده است.

فایننشیال تایمز مدعی شده که آزاد سازی ذخایر نفت راهبردی آمریکا نمی تواند کاهش عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس به بازار جهانی را جبران کند.

چیزی که باید به آن توجه کرد این است که فقط در یک روز شاهد نوسان بیش از ۳۰‌دلاری قیمت در بازار جهانی نفت بودیم و نفت برنت بین ۸۵ تا ۱۲۰‌ دلار جابجا شد.

از طرف دیگر به نظر می رسد دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که تبعات اخلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز کوتاه مدت نیست و به همین خاطر است که دست به آزاد سازی ذخایر راهبردی نفت این کشور زده است.

افزایش ساعات گذشته قیمت نفت در بازار جهانی، که در برخی بازارها دوباره سه رقمی شده، هم نشان می دهد که فعالان نفتی امیدی چندانی به اثرگذاری آزادسازی ذخایر نفتی آمریکا بر بهبود اوضاع بازار جهانی نفت ندارند.