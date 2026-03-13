واکنش بازماندگان بمباران اتمی ناکازاکی به حمله آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جیجی پرس»، چهار گروه بازماندگان بمباران اتمی در شهر ناکازاکی ژاپن روز جمعه با صدور بیانیهای مشترک حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کردند و آن را «خشمی غیرقابل توجیه» توصیف کردند.
در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، آمده است که اقدامات نظامی باید فورا متوقف شود و طرفهای درگیر باید به مسیر دیپلماسی بازگردند.
در این بیانیه با بیان اینکه این گروه از ایالات متحده و اسرائیل خواسته تا همه اقدامات نظامی خود علیه ایران را فورا متوقف کنند، آمده است: حلوفصل بحران باید از مسیر دیپلماسی و در چارچوب سازمان ملل و حاکمیت قانون دنبال شود.
بازماندگان بمب اتمی ناکازاکی همچنین از دولت ژاپن خواستند با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی برای پیشبرد آتشبس و حل مسالمتآمیز این مناقشه همکاری کند.
