دشمن به دنبال تغییر هندسه مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی شامگاه شنبه با حضور در جمع عزاداران حسینی در رامسر، با اشاره تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان و جمعی از مردم کشور اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران گمان می‌کردند با هدف قرار دادن رهبری نظام و مراکز مهم و تصمیم‌گیری، می‌توانند روند تحولات منطقه را به سود خود تغییر دهند، در حالی که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز از آرمان‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از آمادگی برای شهادت و ایستادگی در مسیر انقلاب سخن گفته‌اند، افزود: فرهنگ شهادت در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ است و اگرچه دشمن به دنبال ایجاد خلأ در جبهه مقاومت است، اما ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ، راه انقلاب را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره نقش مردم در استمرار انقلاب، تصریح کرد: همان‌گونه که امام راحل بر نقش تعیین‌کننده مردم تأکید داشتند، امروز نیز ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، حضوری تعیین‌کننده خواهد داشت و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.

حسینی با بیان اینکه تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی آغاز پروژه تغییر هندسه سیاسی خاورمیانه بود، گفت: امروز نیز همان پروژه با شیوه‌های جدید دنبال می‌شود، اما محور مقاومت و ملت‌های منطقه در برابر این سیاست‌ها ایستاده‌اند.

نماینده مردم غرب مازندران در مجلس همچنین با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به برخی مراکز و شخصیت‌های کشور، اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد با این اقدامات می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما تجربه نشان داده است که هرگونه اقدام خصمانه، انسجام ملی و عزم مردم برای ادامه مسیر انقلاب را تقویت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: فرهنگ عاشورا به ملت ایران آموخته است که در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کند و همین فرهنگ، مهم‌ترین پشتوانه کشور در مواجهه با تهدیدهای دشمنان است.