  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

پیام رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور به مناسبت حضور مردم درراهپیمایی روز قدس

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور به مناسبت حضور پرشکوه ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حضور پرشکوه ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

هموطنان شریف و سرافراز، داوطلبان گرانقدر، امدادگران و نجاتگران فداکار و همکاران خدوم خانواده بزرگ هلال‌احمر

حضور باشکوه، آگاهانه و دشمن‌شکن مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت، وحدت ملی و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب را به نمایش گذاشت.

این حضور پرصلابت، در روزهایی که رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی با پشتیبانی استکبار جهانی، به بمباران‌های وحشیانه و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه ادامه می‌دهد، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در کنار مظلومان جهان و دفاع از کرامت انسانی به همراه داشت.

ملت بزرگ ایران اسلامی با لبیک به ندای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و در پاسداری از خون پاک شهدای مقاومت، با حضوری گسترده و پرشور در صحنه راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر نشان دادند که آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، همچنان زنده و استوار در وجدان بیدار این ملت جریان دارد.

در این میان، امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان فداکار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با ملت بزرگ ایران، با روحیه‌ای سرشار از ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد انسانی، چه در صحنه ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی از عملیات‌های امداد و نجات و چه در حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی روز قدس، جلوه‌ای درخشان از فرهنگ متعالی «خدمت بی‌منت» را به نمایش گذاشتند؛ فرهنگی که ریشه در ارزش‌های والای انسانی، اسلامی و میراث گرانقدر شهدای عزیز این سرزمین دارد.

بی‌تردید این حضور باشکوه مردم و خدمتگزاران عرصه امداد و نجات، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی و نشانه‌ای روشن از همبستگی ملت‌های آزاده در دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم و اشغالگری است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقاومت، شهدای خدمت و همه مجاهدان راه حق، از ملت بزرگ ایران، داوطلبان، امدادگران، جوانان و کارکنان خدوم جمعیت هلال‌احمر که با حضور آگاهانه و تلاش‌های خالصانه خود صحنه‌ای باشکوه از همدلی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی انسانی را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

بی‌تردید این همدلی و حضور مسئولانه، سرمایه‌ای گرانبها برای تقویت روح مقاومت، گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان خواهد بود و خانواده بزرگ هلال‌احمر، همچنان با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مسیر پاسداری از ارزش‌های والای انسانی و اسلامی، در کنار مردم شریف ایران و مظلومان جهان ایستاده و پرچم خدمت، ایثار و انسان‌دوستی را برافراشته نگاه خواهد داشت.

پیرحسین کولیوند

کد خبر 6774718
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها