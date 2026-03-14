به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حضور پرشکوه ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

هموطنان شریف و سرافراز، داوطلبان گرانقدر، امدادگران و نجاتگران فداکار و همکاران خدوم خانواده بزرگ هلال‌احمر

حضور باشکوه، آگاهانه و دشمن‌شکن مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت، وحدت ملی و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمان‌های بلند اسلام و انقلاب را به نمایش گذاشت.

این حضور پرصلابت، در روزهایی که رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی با پشتیبانی استکبار جهانی، به بمباران‌های وحشیانه و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه ادامه می‌دهد، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در کنار مظلومان جهان و دفاع از کرامت انسانی به همراه داشت.

ملت بزرگ ایران اسلامی با لبیک به ندای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و در پاسداری از خون پاک شهدای مقاومت، با حضوری گسترده و پرشور در صحنه راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر نشان دادند که آرمان آزادی قدس شریف و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، همچنان زنده و استوار در وجدان بیدار این ملت جریان دارد.

در این میان، امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان فداکار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با ملت بزرگ ایران، با روحیه‌ای سرشار از ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد انسانی، چه در صحنه ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی از عملیات‌های امداد و نجات و چه در حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی روز قدس، جلوه‌ای درخشان از فرهنگ متعالی «خدمت بی‌منت» را به نمایش گذاشتند؛ فرهنگی که ریشه در ارزش‌های والای انسانی، اسلامی و میراث گرانقدر شهدای عزیز این سرزمین دارد.

بی‌تردید این حضور باشکوه مردم و خدمتگزاران عرصه امداد و نجات، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی و نشانه‌ای روشن از همبستگی ملت‌های آزاده در دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم و اشغالگری است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقاومت، شهدای خدمت و همه مجاهدان راه حق، از ملت بزرگ ایران، داوطلبان، امدادگران، جوانان و کارکنان خدوم جمعیت هلال‌احمر که با حضور آگاهانه و تلاش‌های خالصانه خود صحنه‌ای باشکوه از همدلی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی انسانی را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

بی‌تردید این همدلی و حضور مسئولانه، سرمایه‌ای گرانبها برای تقویت روح مقاومت، گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان خواهد بود و خانواده بزرگ هلال‌احمر، همچنان با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مسیر پاسداری از ارزش‌های والای انسانی و اسلامی، در کنار مردم شریف ایران و مظلومان جهان ایستاده و پرچم خدمت، ایثار و انسان‌دوستی را برافراشته نگاه خواهد داشت.

پیرحسین کولیوند