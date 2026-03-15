به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پست اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس به انتقاد از سیاست‌های آمریکا پرداخت و اظهار داشت: وضعیت فهرست اهداف شامل رادارها، باتری‌ها، تانکرهای سوخت‌گیری، پایگاه‌های نظامی و پهپادها است. خب، نظر ژنرال تلویزیونی هگزت چیست؟

قالیباف با اشاره به استراتژی‌های نظامی آمریکا ادامه داد: بدیهی است که استراتژی درخشان فعلی این است که پیاده‌نظام را در چرخ گوشت بیندازند. آنها سربازهای بیچاره را می‌فرستند تا چیزی را که ژنرال‌ها آن را خراب کردند، درست کنند. برای اسرائیل بمیرید!