  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۳

قالیباف: آمریکا پیاده نظامش را به‌خاطر اسرائیل درون چرخ گوشت انداخت

رئیس مجلس با اشاره به استراتژی‌های نظامی آمریکا نوشت: بدیهی است که استراتژی درخشان فعلی این است که پیاده‌نظام را در چرخ گوشت بیندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پست اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس به انتقاد از سیاست‌های آمریکا پرداخت و اظهار داشت: وضعیت فهرست اهداف شامل رادارها، باتری‌ها، تانکرهای سوخت‌گیری، پایگاه‌های نظامی و پهپادها است. خب، نظر ژنرال تلویزیونی هگزت چیست؟

قالیباف با اشاره به استراتژی‌های نظامی آمریکا ادامه داد: بدیهی است که استراتژی درخشان فعلی این است که پیاده‌نظام را در چرخ گوشت بیندازند. آنها سربازهای بیچاره را می‌فرستند تا چیزی را که ژنرال‌ها آن را خراب کردند، درست کنند. برای اسرائیل بمیرید!

کد خبر 6775105
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      4 10
      پاسخ
      اینکه آمریکا وشخص ترامپ،این سگ زردکثیف خودرادرباتلاق ایران انداخته،آرام آرام به زیرکشیده میشودونفسهای آخررامیکشدبخاطر اسراییل نیست که اگراسرائیل خاطری داشت روسای جمهورقبلی آمریکاهم بایست خودشان رااینگونه گرفتارمیکردند!حقیقت اینست که ترامپ نقطه ضعف بزرگی که مربوط به قبل ازریاست جمهوریش میباشددربرابراسرائیل وشخص نتانیاهواین خوک کثیف دارد.این نقطه ضعف آنقدرفاجعه باراست که ترامپ رامجبوربه قبول ریسک تجاوزبه خاک ایران وقتل آمریکائیان کرده
    • هادی IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      1 1
      پاسخ
      ما قدس را فتح می کنیم و کاخ سفید را حسینیه می کنیم

