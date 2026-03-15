۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

اجرای موج ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ علیه مراکز عملیات هواپایه صهیونیست‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ علیه مراکز مدیریت و تصمیم گیری موثر بر عملیات هواپایه رژیم به اجرا درآمد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ
موج ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یا زهرا سلام الله علیها" تقدیم به شهید مهدی و حمید باکری و شهدای شرق دجله، با موشک‌های فوق سنگین خرمشهر با سرجنگی دوتنی، خیبر شکن، قدر، عماد و برای اولین مرتبه در عملیات وعده صادق ۴ موشک استراتژیک و سوخت جامد سجیل علیه مراکز مدیریت و تصمیم گیری موثر بر عملیات هواپایه رژیم، زیرساخت‌های موثر در صنایع نظامی و دفاعی و محل تجمع نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، در قلب سرزمین‌های اشغالی به حول و قوه الهی با موفقیت به اجرا در آمد.

هادی رضایی

