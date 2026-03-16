به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش مدیریت پژوهش این سازمان نشان میدهد در هفته جاری ارزش معاملات روزانه صندوقهای سرمایهگذاری روند افزایشی داشته است. در ادامه این روند صعودی، طی روز جاری نیز معاملات صندوقهای سرمایهگذاری پررونقتر و متعادلتر از روزهای گذشته از زمان بازگشایی بازارها پس از شروع جنگ ادامه یافت.
ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت با ۸.۶ درصد رشد به ۲۹۹ هزارمیلیارد ریال رسید. این در حالی است که میانگین روزانه ارزش معاملات این صندوقها در هفته قبل از آغاز جنگ، حدود ۲۲۶ هزارمیلیارد ریال بوده است. در معاملات امروز، حقوقیها دست برتر را در خرید صندوقهای درآمد ثابت داشتند. برخلاف روز گذشته که ارزش خالص خرید حقیقیها در صندوقهای درآمد ثابت مثبت ۱.۳ همت بود این کمیت امروز به منفی ۷۰ میلیارد تومان رسید.
امروز ارزش معاملات صندوقهای کالایی شامل طلا، نقره، انرژی و زعفران در مقایسه با روز گذشته جهش مثبت زیادی داشت و به سطوح قبل از شروع جنگ رسید. در روز جاری ارزش معاملات صندوقهای کالایی با رشد ۲۹۶.۷ درصدی نسبت به روز گذشته به ۱۴۰ هزارمیلیارد ریال افزایش یافت. در هفته قبل از شروع جنگ، میانگین روزانه ارزش معاملات صندوقهای کالایی حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد ریال بوده است. امروز ارزش معاملات صندوقهای طلا ۱۳۴,۳۹۰، صندوقهای نقره ۲,۸۰۲، صندوقهای انرژی ۲,۲۵۸ و صندوقهای با پشتوانه کالای کشاورزی ۹۳۱ بوده است.
در روزهای یکشنبه و دوشنبه که معاملات صندوقهای کالایی از سرگرفته شده است، خالص خرید سهامداران حقیقی در صندوقهای طلا و کشاورزی منفی و در صندوقهای انرژی و نقره بویژه در روز جاری مثبت بوده است. امروز خالص خرید سهامداران حقیقی در صندوقهای طلا منفی ۱۷,۶۲۸، صندوقهای نقره مثبت ۵۲۲، صندوقهای انرژی مثبت ۶۷۹ و صندوقهای کشاورزی منفی ۴۸ میلیارد ریال بوده است.
