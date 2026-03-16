افزایش صادرات نفت ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، شکست آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز دوشنبه در گزارشی اذعان کرد که بسته شدن تنگه هرمز که در نتیجه تنش‌آفرینی‌های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه روی داد، شکستی تحقیرآمیز برای واشنگتن محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام این رسانه، اینکه تنگه هرمز هنوز هم با ادامه تجاوز و تهدیدات بیهوده محور آمریکایی- صهیونیستی بسته مانده است، به معنای یک شکست تحقیرآمیز برای آمریکا خواهد بود و تنها راه پایان دادن به آن، یا دیپلماسی است یا اعزام شمار زیادی نیرو برای اشغال سواحل ایران.

واشنگتن پست سپس اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در حالی که جنگ ادامه دارد، ایران حتی صادرات نفت خود را افزایش داده است؛ لذا به نظر می‌ رسد ترامپ و تیم امنیت ملی او از این موضوع غافلگیر شده‌ اند که نظام ایران پس از شهادت رهبر خود فرو نپاشیده است.