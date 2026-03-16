۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

واشنگتن پست اذعان کرد؛

افزایش صادرات نفت ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، شکست آمریکاست

واشنگتن پست در گزارشی اذعان کرد: افزایش صادرات نفت ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، شکستی تحقیرآمیز برای آمریکا به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز دوشنبه در گزارشی اذعان کرد که بسته شدن تنگه هرمز که در نتیجه تنش‌آفرینی‌های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه روی داد، شکستی تحقیرآمیز برای واشنگتن محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام این رسانه، اینکه تنگه هرمز هنوز هم با ادامه تجاوز و تهدیدات بیهوده محور آمریکایی- صهیونیستی بسته مانده است، به معنای یک شکست تحقیرآمیز برای آمریکا خواهد بود و تنها راه پایان دادن به آن، یا دیپلماسی است یا اعزام شمار زیادی نیرو برای اشغال سواحل ایران.

واشنگتن پست سپس اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در حالی که جنگ ادامه دارد، ایران حتی صادرات نفت خود را افزایش داده است؛ لذا به نظر می‌ رسد ترامپ و تیم امنیت ملی او از این موضوع غافلگیر شده‌ اند که نظام ایران پس از شهادت رهبر خود فرو نپاشیده است.

