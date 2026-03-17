ورود سامانه بارشی جدید به کرمان؛ وزش باد شدید و احتمال آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی اخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و ضمن تاکید بر هشدار زرد ۵۲، امروز سه شنبه و چهارشنبه در اغلب مناطق به ویژه نیمه غربی و مناطق مرکزی، وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده باران به ویژه در ساعات بعد از ظهر مورد انتظار است.

همچنین از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط هفته آینده با فعالیت سامانه بارشی جدید در اکثر مناطق استان کرمان به ویژه نیمه غربی، مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی و شمالی، ضمن رشد ابر، رگبار باران و گاهی همراه با رعد و برق، در مناطق مستعد تگرگ، مه ، وزش باد نسبتا شدید و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نوع و میزان بارش ها، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و جاری شدن رواناب محتمل می باشد.