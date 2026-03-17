به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در حال حاضر کشور در شرایط خاص قرار دارد و عملاً وضعیت جنگی بر استان و همچنین بر مجموعه نیروهای امدادی و درمانی حاکم است، بنابراین لازم است شهروندان بیش از گذشته مراقبت و همکاری داشته باشند.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی استفاده کند و این احتمال وجود دارد که جاسوسان و عوامل خود را در قالب افرادی که اقدام به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری می‌کنند، وارد میدان کند.

سردار الهی تصریح کرد: دشمن ممکن است با چنین اقداماتی به‌دنبال ایجاد حادثه و حتی گرفتن تلفات باشد تا فضای استان را ملتهب کند.

فرمانده انتظامی کردستان باقدردانی از همراهی خوب مردم فهیم استان با نیروهای امنیتی، درخواست کرد، والدین بر فرزندان خود در این شرایط حساس نظارت داشته باشند که با یاری خداوند متعال شاهد حوادث تلخی نباشیم.

وی اضافه کرد: مردم کردستان در این شرایط خاص همچون گذشته با فرهنگ غنی خود در کنار هموطنان خود در راستای آرامش روانی جامعه ایفای نقش خواهند کرد و ما نیز به عنوان خادم در خدمت شما عزیزان هستیم.

سردر الهی افزود: همچنین مردم شریف کردستان نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تحرکات مشکوک با سرشماره های ۱۱۰ پلیس، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴سازمان اطلاعات تماس بگیرند.