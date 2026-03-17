کاروان همبستگی دولت و ملت ازبکستان وارد ایران شد؛ اهدای ۴۳ تن دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی فر اظهار کرد: کاروان همبستگی دولت و ملت ازبکستان شامل؛ ۶ دستگاه کامیون حامل کمک های دارویی و غذایی امروز سه شنبه از طریق مرز لطف آباد خراسان رضوی وارد کشورمان شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور افزود: این کاروان حامل ۴۳ تن دارو و ۷۵ تن موادغذایی بود که ساعتی قبل از مرز لطف آباد وارد شهرستان درگز شد و تحویل فرماندار و هلال احمر این شهرستان مرزی شد که در مرحله بعد به مشهد و تهران ارسال خواهد شد.

وی گفت: همچنین اخیرا نخستین کاروان همبستگی و کمک‌ها از ترکمنستان از طریق مرز لطف آباد وارد این استان شده بود، همچنین یک محموله نیز از طرف روسیه از طریق دریای خزر به کشورمان منتقل شد.

معصومی فر اظهار کرد: سفیر ازبکستان در تهران در تماس با اینجانب پیام همبستگی دولت و ملت ازبکستان با دولت و مردم ایران در جنگ تحمیلی رمضان را اعلام کرده بود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور افزود: سفیر ازبکستان در تهران همچنین گفت که این کشور جزو نخستین کشورهایی بوده که شهادت رهبر معظم انقلاب را به دولت و ملت ایران تسلیت گفته و در شرایط کنونی با مردم ایران اعلام همبستگی کرده است.