اعلام زمان مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا و جماران در مشهد 

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه خدیوی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم تشییع شهیدان ناو شکن دنا و جماران با حضور با شکوه آحاد مردم راس ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه ۲۹ اسفندماه از عرصه میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با بیان اینکه استان خراسان رضوی هفت شهید ناوشکن دنا و دو شهید ناو جماران تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است، گفت: پیکر مطهر شهیدان «جواد بهبودی»، «احمد قدرتیان»، «مسعود ظریف آسان»، «احمد حاجی»، «سعید کیوانلو»، «رضا رک جان» و شهید مفقودالاثر «ابوالفضل حسینایی خزان» شهدای ناو شکن دنا هستند.

وی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهدا ادامه داد: شهید «جواد صادقی» و شهید مفقوالاثر «سجاد عسکری» از شهدای ناو شکن جماران هستند.

خدیوی ضمن دعوت از عموم مردم در مراسم تشییع شهدا تصریح کرد: جمعه پیکر مطهر هشت شهید والامقام ناوشکن دنا و جماران به نام‌های «جواد بهبودی»، «احمدقدرتیان»، «مسعود ظریف آسان»، «احمد حاجی»، «سعید کیوانلو»، «رضا رک جان» و شهید مفقودالاثر «ابوالفضل حسینایی خزان» و شهید ناو شکن جماران «جواد صادقی» در مشهد تشییع خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تاکید کرد: مراسم وداع پیکر مطهر شهدا پنج شنبه ۲۸ اسفندماه با حضور خانواده شهدا در تجمعات مشهد برگزار می‌شود.

وی در خصوص مراسم تدفین شهدا گفت: پیکر مطهر شهیدان «جواد بهبودی»، «مسعود ظریف آسان»، «رضا رک جان» و در بلوک ۱۴ گلزار شهدای آرمستان بهشت رضا(ع) تدفین خواهد شد و جهت مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید «احمد حاجی» به شهرستان تربت حیدریه، پیکر شهید «سعید کیوانلو» به شهرستان سبزوار و پیکر شهید «احمدقدرتیان» به شهرستان قوچان انتقال خواهد یافت.

خدیوی تصریح کرد: پیکر مطهر شهید والامقام ناوشکن جماران «سجاد عسکری» جمعه هفته گذشته در شهرستان خلیل آباد با حضور با شکوه آحاد مردم تشییع شده است.