به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.



متن پیام ، در ادامه آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت خدمتگزار صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، موجب اندوه اینجانب و آحاد خدمتگزاران ایران اسلامی شد.

دکتر لاریجانی، از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای بود که با اتکا به دانش، تجربه و تعهد انقلابی، نقشی مؤثر در صیانت از منافع ملی و تقویت بنیان‌های امنیتی و راهبردی کشور ایفا کرد. کارنامه درخشان آن شهید بزرگوار، مملو از خدمات ارزشمند در عرصه‌های گوناگون مدیریتی، تقنینی و راهبردی است. حضور تعیین‌کننده

دکتر لاریجانی در مسئولیت‌های کلان، به‌ویژه در جایگاه نماینده رهبر شهید انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، بیانگر اعتماد نظام مقدس جمهوری اسلامی به شایستگی‌ها و توانمندی‌های او در هدایت امور حساس و سرنوشت‌ساز کشور بوده است. بی‌تردید، تدبیر، درایت و رویکرد مبتنی بر عقلانیت انقلابی آن شهید بزرگوار، آثار ماندگار بسیاری را برای میهن عزیزمان، ثبت کرده است.

اینجانب، به نمایندگی از آحاد هم‌رزمان خود در ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران، شهادت دکتر لاریجانی و فرزند گرانقدر ایشان را به رهبر جلیل‌القدر انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ملت استوار و قدرشناس ایران و خانواده آن شهید عزیز، تبریک و تسلیت گفته و تاکید می‌کنم، این اقدام جنایتکارانه، تروریستی و مذبوحانه، هرگز خللی در اراده خلل‌ناپذیر ملت بزرگ ایران در مسیر صیانت از استقلال، آزادی، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نخواهد کرد. ملت ایران، با تأسی به مکتب ایثار و شهادت و بهره‌گیری از فرامین و آموخته‌های امامین انقلاب اسلامی، مصمم‌تر از گذشته در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گام برخواهد داشت.

با اتکا به خدای متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی و دفاعی، در زمان و مکان مقتضی، پاسخی قاطع، بازدارنده و پشیمان‌کننده به آمریکای جنایتکار و رژیم خونخوار صهیونیستی داده و انتقام خون مطهر این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر گرفته خواهد شد.

اینجانب، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.»