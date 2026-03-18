استاندار کرمانشاه: خدمات شهری بدون وقفه در استان ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست با شهرداران استان کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر لزوم تداوم و تقویت خدمات شهری تأکید کرد و اظهار کرد: در شرایط جنگی و بحرانی، خدمات شهری نهتنها نباید متوقف شود بلکه باید با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا موجب افزایش امید، آرامش و سرمایه اجتماعی در جامعه شود.
وی با درود به روح امامین انقلاب و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، شهادت جمعی از فرماندهان و هموطنان را تسلیت گفت و افزود: خون این شهیدان بدون تردید موجب تقویت جبهه مقاومت و پیروزی جبهه اسلام خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نامگذاری ۲۵ اسفند به عنوان روز شهردار و سالروز شهادت شهید مهدی باکری، این روز را به شهرداران تبریک گفت و بیان کرد: مدیریت شهری تنها انجام امور روزمره نیست بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی دارد؛ بهویژه آنکه بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند.
حبیبی نقش شهرداران و مجموعه مدیریت شهری را در ارائه خدمات عمومی، اجرای پروژههای عمرانی، رفاهی و اقتصادی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: اگر در این حوزهها توفیقی حاصل شده نتیجه تلاش شبانهروزی شهرداران و کارکنان شهرداریهاست و در صورت وجود کاستیها نیز باید در همین ساختار اصلاح شود.
وی با بیان اینکه پویایی شهرها نقش مهمی در حفظ روحیه و آرامش مردم دارد، گفت: همانگونه که رزمندگان اسلام در میدان نبرد نظامی ایفای نقش میکنند، مدیریت شهری نیز در جبهه خدمت مسئولیت مهمی بر عهده دارد و ارائه خدمات مناسب، نظافت، زیباسازی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در این مسیر اهمیت زیادی دارد.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به ایام پایانی سال، این مقطع را از پرکارترین زمانها برای مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: شهرداران باید آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز حفظ کنند.
وی در ادامه بر توجه به وضعیت معیشتی کارکنان شهرداریها بهویژه پاکبانان، نیروهای خدماتی، عمرانی و فضای سبز تأکید کرد و گفت: پرداخت بهموقع حقوق و در نظر گرفتن پاداش و عیدی برای این نیروهای زحمتکش باید در اولویت قرار گیرد.
حبیبی در پایان با اشاره به بودجه مدیریت شهری استان گفت: با ابلاغ بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه و سه هزار میلیارد تومان برای سایر شهرداریهای استان، در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه در حوزه مدیریت شهری استان پیشبینی شده که انتظار میرود آثار آن بهصورت ملموس در شهرها مشاهده شود.
