پیام تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت شهادت پرافتخار حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» (احزاب-آیه23)

شهادت پرافتخار سید جلیل القدر، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دست دشمنان پلید آمریکایی- صهیونی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، خانواده معظم آن شهید سعید، دولت محترم و ملت بزرگوار و مقاوم ایران عزیز اسلامی و بویژه جامعه خدوم و ایثارگر اطلاعاتی کشور و خاصه سربازان گمنام آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

مجاهدت های مخلصانه، تلاش های خستگی ناپذیر و اقدامات کم نظیر، عالمانه و تاثیرگذار آن عالم متعهد در دوره تصدی وزارت اطلاعات در راستای صیانت از امنیت کشور، نظام مقدس و انقلاب اسلامی در تعامل تنگاتنگ و هم افزا با جامعه اطلاعاتی

نیروهای مسلح، طی سالیان متمادی، کارنامه ای درخشان و منظومه ای ماندگار از اقدامات خلاقانه راهبردی امنیتی و اطلاعاتی ، مبتنی بر تکلیف مداری و اخلاق محوری است که تسلط و اشراف اطلاعاتی حافظان امنیت و اقتدار کشور در مقابله و دفع تهدیدات پرشمار معاندین قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت شهیدپرور ایران را موجب گردیده است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و آرزوی صبر و اجر برای خانواده معظم شهید خطیب و سایر بازماندگان ایشان، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن شهید والامقام و نصرت و پیروزی قاطع رزمندگان اسلام بر جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و همچنین سعادت و بهروزی ملت رشید، مقاوم و همیشه در صحنه را از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم.