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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

سردار «علی‌محمد نائینی» سخنگوی سپاه به شهادت رسید

سردار «علی‌محمد نائینی» سخنگوی سپاه به شهادت رسید

سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه تاکید کرد: خدمات دلسوزانه این سردار رشید در عرصه‌های پاسداری از انقلاب اسلامی از ایشان تصویری برجسته و ماندگار ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پ‍یام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱۶۹، آل عمران)

شهادت پرافتخار مجاهد عرصه فرهنگ و رسانه، سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت حمله ناجوانمردانه تروریستی آمریکایی صهیونیستی در سحرگاه آخرین روز از ماه مبارک رمضان، را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده معزز شهید، آحاد فرماندهان و پاسداران رشید انقلاب اسلامی، اصحاب رسانه و همچنین مردم شهید پرور خطه کاشان تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

خدمات دلسوزانه این سردار رشید و پرتلاش طی بیش از چهار دهه در عرصه‌های پاسداری از انقلاب اسلامی، بویژه عرصه تبلیغات جنگ تحمیلی ۸ ساله، مستندسازی و روایتگری دفاع مقدس و سخنگویی سپاه پاسداران طی دو سال اخیر و در عملیات‌های وعده صادق ۲ ،۳ و ۴، از ایشان تصویری برجسته و ماندگار در تاریخ جهاد و ایثار ثبت کرد. نظریات تحولی و الگوهای کارآمد ایشان در عرصه‌های «جنگ نرم» راهنمای پاسداران انقلاب و افسران جنگ شناختی علیه استکبارگران خواهد بود.

به روح پرفتوح آن سردار رشید، شجاع و با اخلاص درود می فرستیم و با تکریم رشادت‌های بی‌وقفه ایشان و برادر شهیدش، عهد می بندیم راه باصلابت و پر امید آنان در مبارزه با جنایتکاران تروریست بویژه در عرصه های نرم و شناختی را ادامه دهیم و هرگز اجازه ندهیم صدای باشکوه سپاه مقتدر مردمی در قلوب مومنان قطع و در قدرت نرم و معنوی سپاه پاسداران خللی ایجاد شود.

«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

کد مطلب 6779523
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      24 140
      پاسخ
      🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴روحش شاد یادش همیشه ماندگار مر گ بر امر یکا مرگ بر اسراییل
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      18 124
      پاسخ
      در سیاستهای امنیتی کشور باید بررسی دقیق کرد. خیلی شخصیت های مهم کشور در هنگامه جنگ از دست میرن که حیف هستند . بخصوص حراست از جان نظامیان در اولویت سیاستهای امنیتی باید باشد
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      22 129
      پاسخ
      یعنی چه؟؟؟؟!!!؟ کسی نیست از این فرماندهان مراقبت کند؟ چرا به پناهگاههای امن نمی روند؟ اینطوری که نمیشه، روحیه مردم خراب میشه.
      • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
        1 2
        خودشون تو میدان هستند و ماها نباید ایراد بگیریم
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      16 116
      پاسخ
      وای ناراحت کننده س این ترورها .بابا برید مخفیگاه جاهای امن.نذارید ترور بکنه.انتقام بگیرید شماهم اونهارو بزنید
    • مهدی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      13 108
      پاسخ
      شهادت این عزیزان دل باعث محکم تر و قوی تر شدن پایه های حکومت میشود روحشان در ارامش ابدی
    • حسام هاشمی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      17 133
      پاسخ
      لعنت بر یهود و ال یهود و دوستداران یهودو صهیون ...
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      8 110
      پاسخ
      سردار بزرگ شجاع دلاورروحشون شاد.یعنی چه ؟!!کسی نیست از این سردارها مراقبت کنه.برن پناهگاه جاهای امن .نذارید براحتی ترور کنن.
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      10 147
      پاسخ
      روحشون شاد لعنت بر باعث و بانيش
    • اذرگون IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      8 86
      پاسخ
      خدادشمنان رو لعنت کند ونابودشان کندوبه چیزهای که می خوان نرسن
    • اذرگون IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      8 95
      پاسخ
      خدالعنتشان کند وبه اهدافشان نرسند با این جنگی که راه انداخته اند ،خداوند لعنتشان کند خداوند رسوایشان کند ،
    • ایرانی JP ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      10 107
      پاسخ
      این ترورهای هدفمند ریشه در۱-استفاده قربانیان از تلفن‌های هوشمند(موقعیت یابgps)،۲-وجود مزدوران وطن فروش و جاسوسان موساد در داخل.از ملت شریف عاجزانه درخواست میشود که دو چشم دارند ۱۰ چشم و هوش و حواس هم از خداوند متعال قرض بگیرند و افراد ناشناس و یا حتی شناس اطراف خود را که با تلفن هوشمند یا تبلت خود عکس،فیلم وگزارش تهیه کرده«موقعیت مکان»رو ثبت و گزارش میدهند،شناسایی و بلافاصله نامحسوس با شماره های حراست و امنیتی داخل کشور گزارش دهند.کافیست هر یک از ما فقط اطراف-یان خود را زیر نظر داشته باشیم.
    • محمد محسن IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      14 94
      پاسخ
      شهید تو بالارفته ای من در زمینم برادر روسیاهم شرمگینم برادر روسیاهم شرمگینم
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 32
      پاسخ
      خیلی دوست داشتنی ودلنشین بودند واقعا ناراحت شدم امیدوارم درنزد الهی ماجور وموردتوجه ائمه باشند.
    • محمد IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 31
      پاسخ
      سلام چرا اجازه میدید به این راحتی به سرداران دسترسی داشته باشند؟ تا کی باید اینقدر بی خیال باشیم؟ کی متوجه میشیم که کار اسراییل ترور است؟
      • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
        0 1
        ایران بیخیال نیست و فرماندهان هم بی غیرت نیستن که تو پناهگاه باشن
    • شیرین صفوی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      5 34
      پاسخ
      با تمام وجود مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل تمام مقامات این موش‌های کثیف رو بزنید
    • اذرگون IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      3 30
      پاسخ
      متاسفانه اینا بعضی وقتها روزها هم ترور می کنند ولی بیشتر وقت ها سحرگاهها وشب ترور رو انجام میدن

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