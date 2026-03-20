بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان مشت محکمی به رئیس جمهور آمریکا زدند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر جععه در آیین استقبال از شبنم بهشت عضو تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن خبیث در جنگ تحمیلی که علیه ایران اسلامی راه انداخته از هیچ حربه‌ای و خباثتی فرو گذار نبود.

وی افزود: یکی از این حربه‌ها، درخواست پناهندگی و پشت کردن دختران فوتبالیست ایران که برای مسابقات آسیایی در استرالیا حضور داشتند بود، اما دشمن پلید مردم، دختران و زنان ما را نشناخته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: علاوه بر اینکه نیروهای مسلح در جنگ نظامی دشمن را به عقب رانده مردم در میدان فرهنگی و اجتماعی حضور پرشوری داشتند و دختران ما از همین جنس هستند و با بازگشت به وطن مشت محکمی به دهان استکبار زدند و این دسیسه آمریکای جنایتکار را خنثی کردند.

وی بیان کرد: مقدم دختران فوتبالیست به کشورمان را گرامی می‌داریم، شبنم بهشت فرزند کهگیلویه و بویراحمد عضو تیم فوتبال بود و امروز در میان استقبال باشکوه مردم وارد استان شد که به داشتن چنین ورزشکاری افتخار می‌کنیم.