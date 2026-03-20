امام جمعه کرمان: دنیا تحت تأثیر دفاع مقدس ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به مبارزات ایران و ایرانی علیه استعمار و استبداد و استکبار از جمله در ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با دیکتاتوری پهلوی گفت: در جنگ تحمیلی که اکنون بر ما تحمیل شده و در این دفاع مقدس که رزمندگان و کسانی آن را مردانه اداره میکنند؛ اضلاع سهگانهای وجود دارد.
وی افزود: این اضلاع سه گانه شامل رزمندگان و حافظان امنیت، مسئولین و کسانی که تأمین مایحتاج مردم به عهده آنها است و خود مردم است.
وی تصریح کرد: مردمی که ۲۰ شب مردانه در میدان ایستادید و دشمن را مأیوس و ناامید کردند، به فضل خدا این اضلاع سه گانه که از روز اول مأموریت خود را به بهترین وجه انجام میدهند، آن را تا پیروزی نهایی به انجام برسانند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم این دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میدان مبارزه جدی علیه آمریکا و رژیم جعلی و پدافند و آفند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که هر هر چه جلوتر میرویم این پیروزیها اعجاب دنیا را برانگیخته است.
امام جمعه کرمان با اشاره به سخنان شهید سلیمانی خطاب به دشمن آمریکایی-صهیونی مبنی بر اینکه «این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم» گفت: در حالیکه برخی تحلیلگران آن را حمل بر رجز کردند نه واقعیت اما امروز آن را در صحنه عمل تجربه میکنیم و یا آنجا که فرمود «ما ملت امام حسینیم» آن را به وسیله نیروهای مسلح در میدان میبینید.
علیدادی سلیمانی ،ادامه داد: نیروهای مسلح با قدرت و قاطعیت چنان در صحنه بروز و ظهور کردند که دنیای استکبار و ظلم چنان ترسی گرفته که تفرقه بر آن حاکم شده و به عنایت خدا و وعدههای الهی، پیروزیها در سایه اراده خدا شکل میگیرد.
وی گفت: یکی از ابعاد جنگ این است که تاریخ ایران را با درخشانی و نورانیت برای نسلهای آینده به عنوان ارمغان بزرگی بر جای خواهد گذاشت.
امام جمعه کرمان افزود: بُعد جهانی این جنگ منطقهای این است که دنیا تحت تأثیر دفاع مقدس ما است و چشم دوخته که چه اتفاقی خواهد افتاد و این جنگ تغییر جدی در معادلات تحلیلگران دنیا است و معادلات دنیا عوض خواهد شد و کتابها و مقالات فراوان در مراکز علمی دنیا درباره این دفاع مقدس نوشته خواهد شد زیرا آثار این دفاع مقدس در دنیا قابل مشاهده است.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی تصریح کرد: برگهای زرین تاریخی ایران در این روزها ثبت و ضبط میشود که جهان را تحت تاثیر خود قرار میدهد و ما باید مقاوم و استوار در میدان و پشتیبان رزمندگان و گوش به فرمان ولیامر مسلمین و رهبر شایسته و جوان و عالیقدر و این مجتهد شایسته باشیم تا رسالت تاریخی خود را انجام بدهیم.
وی افزود: سرنوشت خیلی از کشورها به خصوص در بخشهای پیشرفت اقتصادی به این جنگ وابسته است و بُعد دیگر جنگ تاریخ آینده جهان و ایران اسلامی است؛ تاریخی رقم خواهد خورد و حوادثی که نظم جهان بر مبنای آن شکل خواهد گرفت و ایران از فعالان مؤثر نظم نوین جهانی خواهد بود.
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