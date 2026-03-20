عصبانیت ترامپ از ناتو به دلیل عدم اقدام علیه ایران/ ناتو ببر کاغذی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ناتو بدون آمریکا یک ببر کاغذی است.

وی اضافه کرد: آنها تمایلی برای پیوستن به جنگ با ایران از خود نشان نداده اند.

ترامپ گفت: شما ترسو هستید و ما این را به یاد خواهیم سپرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مخالفت قاطع خود را برای مداخله نظامی در تنگه هرمز اعلام کرده اند. چندی قبل ترامپ برای کاهش قیمت نفت در سایه محدودیت های اعمال شده در تنگه هرمز دست به دامن این کشورها شده بود.