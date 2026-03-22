کمیته امداد ۴۵ میلیون وعده غذای گرم توزیع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله آسوده با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آغاز سال نو و با تسلیت شهادت قائدالامت حضرت امام خامنهای افزود: این اقدام با مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری، هیأتهای مذهبی و همراهی مردم نیکوکار در سراسر کشور انجام شد.
وی با اشاره به اجرای پویش سراسری «اطعام مهدوی» در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رسیدگی به نیازمندان و تأمین غذای گرم برای خانوادههای کمبرخوردار از مهمترین برنامههای کمیته امداد در این ماه بود که با همکاری نهادهای مردمی و گروههای جهادی در سراسر کشور اجرا شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد ادامه داد: در ماه مبارک رمضان حدود ۸ هزار آشپزخانه در قالب طرح اطعام مهدوی در کشور فعال بود که با همت خیران، مراکز
نیکوکاری و نیروهای مردمی اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم میان نیازمندان کردند.
️آسوده گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه بیش از ۲۳ میلیون پرس غذای گرم و ۲۲ میلیون وعده افطاری ساده میان خانوادههای نیازمند در سراسر کشور توزیع شد.
️وی اضافه کرد: اجرای این پویش با مشارکت مردمی در قالب طرح «ایران همدل» و با همکاری مساجد سراسر کشور در قالب «مساجد همدل» انجام شد.
نظر شما