اعلام فهرست تیم ملی مصر برای فیفادی/ کاپیتان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر فهرست ۲۶ نفره این تیم را برای فیفادی ماه مارس به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه‌بان‌ها: محمد الشناوی و مصطفی شبیر(الاهلی) المهدی سلیمان(الزمالک) محمد علاء(الجونه)

مدافعان: احمد فتوح، حسام عبدالمجید(الزمالک) احمد نبیل کوکا، یاسر ابراهیم و محمد هانی(الاهلی) رامی ربیع(العین امارات) محمد عبدالمنعم(نیس فرانسه) خالد صبحی(المصری) طارق علاء(الاتحاد)

هافبک‌ها: حمدی فتحی(الوکره قطر) مروان عطیه، احمد سید زیزو، امام عاشور، محمود ترزگه(الاهلی) مهند لاشین(پیرامیدس) محمود صابر(زد) عمر مرموش(منچسترسیتی انگلیس) ابراهیم عادل(نورسیالند دانمارک) هیثم حسن(رئال اویه‌دو اسپانیا) اسلام عیسی(سرامیک کلئوپاترا)

مهاجمان: مصطفی محمد(نانت فرانسه) ناصر مانسی(الزمالک)

در این فهرست محمد صلاح، کاپیتان پرآوازه مصری ها حضور ندارد که علت آن مصدومیت عنوان شده است. هیثم حسن بازیکن دوتابعیتی فرانسه- مصری نیز برای نخستین بار به اردوی تیم ملی این کشور با ۲۴ سال سن دعوت شد.

همچنین احمد الشناوی، محمد صبحی، محمد هانی، احمد عید، محمد اسماعیل، محمد شحاته، صلاح محسن، مصطفی فتحی و اسامه فیصل جایی در فهرست اعلامی حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ برای فیفادی ماه فروردین ماه ندارند که تغییر عمده ای محسوب می شود.