مدیر تیم ملی مصر: فهرست نهایی بازیکنان برای جام جهانی مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود، خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌کند. «فراعنه» (لقب تیم ملی مصر) پیش از آغاز مسابقات، در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم‌های ملی روسیه و برزیل خواهد رفت.

در همین حال، طی روزهای اخیر و در میان رسانه‌های مصری، اسامی متعددی به عنوان ترکیب احتمالی و لیست نهایی تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده است.

در همین حال ابراهیم حسن مدیر تیم ملی فوتبال مصر، تأکید کرد که هنوز هیچ فهرست رسمی برای تیم ملی مصر جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ که تابستان آینده برگزار می‌شود، اعلام نشده است.

او در گفتگویی با رسانه «نجم الجماهیر» افزود: اسامی‌ای که در برخی رسانه‌ها درباره دعوت بازیکنان به تیم ملی «فراعنه» منتشر شده، صرفاً حدس و گمان و برداشت‌های رسانه‌ای است و واقعیت رسمی ندارد.

همچنین سایت «youm۷» خبر داد، کادر فنی تیم ملی فوتبال مصر به سرمربیگری حسام حسن به این جمع‌بندی رسیده است که هِیثم حسن، بازیکن باشگاه رئال اویدو اسپانیا در فهرست نهایی «فراعنه» برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد.

این بازیکن در اردوی ماه مارس گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت؛ جایی که تیم ملی مصر دو دیدار دوستانه مقابل عربستان سعودی و اسپانیا برگزار کرد. نمایش قابل قبول او در این اردو باعث شد حضورش در ترکیب نهایی مصر برای جام جهانی قطعی به نظر برسد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل