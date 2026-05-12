حضور یک مدافع در لیست تیم ملی مصر برای جام جهانی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از رقبای ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود، برنامه آماده‌سازی خود برای حضور در این رقابت‌ها را نهایی کرده است. شاگردان «حسام حسن» در آستانه آغاز جام جهانی، دو دیدار تدارکاتی مهم برابر تیم‌های ملی روسیه و برزیل برگزار خواهند کرد تا با آمادگی کامل وارد این تورنمنت شوند.

بر اساس برنامه اعلام شده، تیم ملی مصر ابتدا روز ۲۸ مه در ورزشگاه پایتخت اداری جدید به مصاف روسیه خواهد رفت و سپس در تاریخ ۶ ژوئن و در خاک آمریکا برابر برزیل قرار می‌گیرد؛ دیداری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های «فراعنه» پیش از شروع جام جهانی باشد.

سایت «winwin» در گزارشی به تیم ملی مصر پرداخت و از احتمال بالای حضور یک مدافع در لیست نهایی تیم ملی این کشور برای جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

در مطلب این رسانه آمده است: تیم ملی مصر با هدایت «حسام حسن» در حال آماده‌سازی فشرده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ مسابقاتی که تابستان آینده به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. کادر فنی مصر در این مدت شرایط بازیکنان لژیونر را با دقت زیر نظر دارد تا فهرست نهایی تیم را مشخص کند.

طبق قرعه‌کشی جام جهانی، مصر در گروه هفتم با تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند هم‌گروه شده است. «فراعنه» نخستین بازی خود را روز ۱۵ ژوئن در شهر سیاتل آمریکا مقابل بلژیک برگزار می‌کنند، سپس ۲۲ ژوئن در ونکوور کانادا به مصاف نیوزیلند می‌روند و در نهایت ۲۷ ژوئن بار دیگر در سیاتل برابر ایران قرار خواهند گرفت.

حسام حسن در تلاش است تا ترکیب اصلی و فهرست اولیه بازیکنان مورد نظرش را برای این تورنمنت نهایی کند و همه بازیکنان نیز امیدوارند فرصت حضور در این رویداد بزرگ جهانی را به دست آورند.

در همین رابطه، یک منبع داخل تیم ملی مصر به «وین‌وین» گفته است: «حسام حسن اعتقاد کامل به توانایی‌های محمد عبدالمنعم دارد و او یکی از مدافعان مورد اعتماد کادر فنی محسوب می‌شود. به همین دلیل نامش در فهرست اولیه‌ای که امکان ثبت آن وجود دارد قرار خواهد گرفت و در صورت مصدومیت هر بازیکنی پیش از آغاز مسابقات، امکان تغییر در لیست وجود خواهد داشت.»

این منبع همچنین تأکید کرد عبدالمنعم شانس حضور در فهرست نهایی جام جهانی را هم دارد و ممکن است در صورت ارائه عملکرد خوب در دیدار دوستانه برابر روسیه، حتی جایگاه ثابتی در ترکیب مصر به دست آورد.