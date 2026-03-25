به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ذاکری با اشاره به اینکه ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری خسارت دیده و روند بازسازی واحدهای آسیب دیده به عهده بنیاد مسکن است، افزود: تیم های ارزیاب بنیاد مسکن در صورت ایجاد خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری توسط دشمنان وارد عمل شده و برآورد خسارت را انجام می دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: هم استانی‌هایی که در زمان ارزیابی کارشناسان در واحد مسکونی خود نبودند ، می‌توانند ، جهت تشکیل پرونده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.