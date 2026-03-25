به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و خاکسپاری پیکر پاک پاسدار شهید امیر حسین حیدری از رزمندگان جوان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در هشتبندی هرمزگان برگزار می شود.

این مراسم راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح فردا پنجشنبه ششم فروردین ماه از محل مسجد جامع هشت‌بندی به سمت چهار راه آیت الله رئوفی برگزار می شود.

پیکر پاک شهید پس از تشییع باشکوه بر دستان مردم انقلابی توکهور وهشتبندی در بهشت زهرای هشتبندی دو در جوار پدرش خاکسپاری می شود.

رزمنده شهید امیر حسین حیدری چهارمین شهید پاسدار بخش توکهور و هشتبندی استان هرمزگان است که در جبهه‌های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسیده است.