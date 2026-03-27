معادلات پیچیده برای قلعه نویی/ بازگشت قدیمی ها یا اعتماد به جوانان؟

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه در حالی از ساعت ۱۶ امروز جمعه هفتم فروردین ماه در آنتالیای ترکیه برگزار می شود که لیست امیر قلعه نویی و تقابل با عقاب های قاره آفریقا پیش‌بینی لیست اولیه ملی پوشان را سخت تر از همیشه کرده است.

بدون شک امیر قلعه‌نویی در این بازی به علیرضا بیرانوند بار دیگر در دروازه اطمینان می کند و دیگر خبری از قدرت نمایی گلرهایی همچون پیام نیازمند، سیدحسین حسینی و محمد خلیفه نیست.

او که ۱۲ بازیکن را در پست مدافع دعوت کرده است احتمالا بار دیگر شجاع خلیل زاده را در کنار بازیکنی همچون محمدحسین کنعانی‌زادگان یا سامان فلاح قرار خواهد داد.

احتمال بازگشت احسان حاج صفی در دفاع چپ نیز وجود دارد و احتمالا صالح حردانی در جناح راست بازی خواهد کرد.

نفرات در خط میانی نیز به گونه ای دعوت شده اند تا پیش بینی ترکیب بازی امروز را سخت تر از همیشه کند. احتمال می رود سامان قدوس هافبک محبوب قلعه نویی بار دیگر در ترکیب باشد اما اینکه او محمد قربانی یا امیرمحمد رزاقی‌نیا را به عنوان هافبک بازیساز انتخاب کند مشخص نیست.

ضمن اینکه علی قلی زاده نیز در بهترین فرم خود قرار دارد و احتمالا در جمع بازیکنان خط میانی قرار بگیرد. محمد محبی نیز هر بار به تیم ملی دعوت شده است در لیست امن کادرفنی برای بازی کردن حضور داشته است.

در خط حمله نیز بدون شک مهدی طارمی بازی خواهد کرد و احتمال حضور علی علیپور یا امیرحسین حسین زاده به عنوان مهاجم مکمل وجود دارد.

حال باید دید آیا قلعه نویی روی استفاده از بازیکنان باتجربه ای همچون حاج صفی مقابل نیجریه مانور می داد یا ترجیح می دهد نفراتی همچون رزاقی‌نیا را وارد میدان کند تا اینگونه آماده جام جهانی ۲۰۲۶ شود.