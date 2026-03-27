سرمربی ایتالیایی پیگیر ستاره های فوتبال ایران/ دردسر جدید برای سه تیم

به گزارش خبرنگار مهر، فابیو کاناوارو در نشست خبری تیم ملی ازبکستان پیش از بازی های FIFA SERIES در پاسخ به آخرین وضعیت بازیکنان ملی پوش شاغل در لیگ برتر ایران و تعویق بازی های فوتبال باشگاهی کشورمان با توجه به جنگ تحمیلی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع‌ برایم امنیت و شرایط کلی بازیکنان همچون سرگیف، خامروبکوف، ماشاریپوف، ارونوف و یوسوپوف و آشورماتوف است. فدراسیون فوتبال ازبکستان در این باره در حال پیگیری موضوع است.

کاناوارو در این باره گفت: فدراسیون ازبکستان تلاش می‌کند به بازیکنان کمک کند و در این مسیر برنامه‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

او همچنین اشاره کرد: برای حفظ آمادگی بازیکنان، یک مربی بدنساز به صورت جداگانه با این بازیکنان کار می‌کند تا از نظر بدنی دچار افت نشوند و بتوانند شرایط تمرینی خود را حفظ کنند.

سرمربی تیم ملی ازبکستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد که فدراسیون فوتبال این کشور با فیفا نیز در تماس است و برای هر تصمیمی ابتدا باید از فیفا مجوزهای لازم گرفته شود تا وضعیت بازیکنان از نظر قانونی و قراردادی دچار مشکل نشود.

بنابراین در صورت موافقت فیفا با وضعیت فورس ماژور در فوتبال باشگاهی ایران چند باشگاه لیگ برتری از جمله پرسپولیس، تراکتور و استقلال باید با جدایی قرضی آنها موافقت کنند و چاره ای جز پذیرش این موضوع ندارند.

شایان ذکر است تیم ملی ازبکستان قرار است در مسابقات FIFA SERIES به مصاف گابن، ونزوئلا و ترینیداد و توباگو برود.