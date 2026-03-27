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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

شهادت ۶ نفر در قزوین؛ یک کودک در میان شهیدان

شهادت ۶ نفر در قزوین؛ یک کودک در میان شهیدان

قزوین- سخنگوی شورای تأمین استان و معاون سیاسی استاندار قزوین از شهادت ۶ نفر در قزوین بر اثر حمله رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور با اشاره به آخرین جزئیات حمله پهپادی ظهر جمعه به یکی از منازل مسکونی در روستای نجف‌آباد از توابع شهرستان قزوین، اظهار کرد: پیرو خبر قبلی، با پایان عملیات آواربرداری، سه نفر دیگر از افرادی که در زیر آوار گرفتار بودند، به شهادت رسیدند و بدین ترتیب شمار شهدای این حمله متجاوزانه به ۶ نفر که ۳ نفر از آنها زن و ۳ نفر مرد هستند افزایش یافت.

وی افزود: در این حادثه ۱۶ نفر نیز مجروح شدند که در بیمارستان‌های استان تحت مداوا قرار دارند و همچنین در جریان عملیات امدادرسانی، دو تن از نیروهای امدادی نیز مصدوم شده و تحت درمان هستند.

احمدپور با تأکید بر ابعاد انسانی این فاجعه تصریح کرد: در میان شهدای این حادثه، شهادت مظلومانه روزیتا رمضانی کودک ۸ ساله که بر اثر موج انفجار در ساختمان مجاور جان خود را از دست داد، موجب تأثر عمیق مردم شهید پرور استان شد.

احمدپور در ادامه تصریح کرد:در اوج این جنایت آشکار، دستان آلوده رژیم صهیونیستی و آمریکا بار دیگر به خون پاک یک کودک ۸ ساله آغشته شد؛ «روزیتا رمضانی» که بی‌گناه و مظلوم، در پناه خانه‌اش هدف این حمله وحشیانه قرار گرفت و به شهادت رسید. این جنایت، نه صرفاً یک حمله، بلکه سندی روشن از ماهیت ضدانسانی و کودک‌کش دشمن است صحنه‌ای تکان‌دهنده که عمق قساوت این رژیم را برای افکار عمومی جهان بیش از پیش عیان ساخت.

وی ادامه داد: همچنین ۴ نفر از شهدای این حادثه (دو زن و دو مرد) از افراد دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی بودند ؛ این موضوع نشان‌دهنده عمق جنایت و غیرانسانی بودن این اقدام است.

سخنگوی شورای تأمین استان خاطرنشان کرد: تمامی این افراد از شهروندان عادی و غیرنظامی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مراکز نظامی نداشتند.

احمدپور تأکید کرد: در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدعی عدم هدف‌گیری مناطق مسکونی هستند، اما واقعیت این حادثه و شهادت کودکان، زنان و افراد دارای محدودیت و معلولیت ، نشان می‌دهد این ادعاها کاملاً کذب و بی‌اساس است.

وی در پایان گفت: بی‌تردید این اقدام جنایتکارانه، موجی از انزجار عمومی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 6784950

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      خدالعنتشون کنه به چه هدفی انسانهای بی گناه رو به کشتن میدن ،خداپشیمانشون کنه

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